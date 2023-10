Bezirksmuseum 2: Schottenberg liest aus Österreich-Buch

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) rezitiert am Mittwoch, 4. Oktober, ab 18.30 Uhr, der Wiener Reiseschriftsteller, Regisseur und Akteur Michael Schottenberg aus seinem Buch „Österreich für Entdecker“. Der passionierte Umherreisende war in ganz Österreich unterwegs und erzählt den Zuhörer*innen zum Beispiel über die „Hochzeitsbäckerinnen“ im Burgenland sowie über das „Tröpferlbad“ in Wien. Der Eintritt zur Lesung ist gratis. Nähere Informationen: Telefon 0664/382 34 40 (Museumsleiter: Georg Friedler).

Spenden der Besucher*innen nehmen die Museumsleute gerne an. Der Band „Österreich für Entdecker“ hat einen Umfang von 288 Seiten. Private Fotografien des Autors ergänzen den Text. Die Publikation kostet 25 Euro und ist im Verlagshaus „Amalthea“ (ISBN: 978-3-99050-200-6) erschienen. Kontaktaufnahme mit dem Verlag via E-Mail: verlag@amalthea.at.

Fragen über das Bezirksmuseum Leopoldstadt (Öffnungsstunden, Bezirksgeschichte-Schau, Sonder-Ausstellung, Kultur-Termine, u.a.) beantwortet das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Michael Schottenberg (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Michael_Schottenberg

Verlag „Amalthea":

https://amalthea.at/produkt/oesterreich-fuer-entdecker/

Bezirksmuseum Leopoldstadt:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

