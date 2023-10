Ein Bad für Florian – Feierliche Eröffnung am Domplatz St. Pölten

Feuerwehren, Gladiatoren, Stelzengeher, ein Chor und Musikkapellen begleiteten den spektakulären Festzug am Domplatz St. Pölten

Ich wünsche mir, dass 'Ein Bad für Florian' ein Treffpunkt und ein Ort der lustvollen und diskursiven Begegnung wird und dass möglichst viele Leute kommen und sich diesen Platz im Herzen der Stadt aneignen Christian Philipp Müller

St. Pölten (OTS) - Rund 1000 Besucher*innen und über 350 Mitwirkende waren am Samstag Abend dabei, als die skulpturale Intervention „Ein Bad für Florian“ des Schweizer Konzeptkünstlers Christian Philipp Müller vollendet wurde: Eine aus Lindenholz geschnitzte Figur des Florian, der im 3. Jahrhundert in St. Pölten wirkte und heute Schutzpatron der Feuerwehr ist, wurde über den Domplatz getragen und am Schluss in einem performativen Akt in die Skulptur eingesetzt.



An der Aktion nahmen Vereine, Organisationen und Mitwirkende aus der Hauptstadtregion teil: Musikkapellen, als Gladiatoren verkleidete Bodybuilder, zwei Stelzengeher, die die Könige Adalbert und Ottokar verkörperten, ein Chor, Fackelträger*innen, Rauchfangkehrer, Cheerleader und Football-Spieler, 160 Feuerwehrleute sowie Christian Philipp Müller als Zeremonienmeister.

Mit seiner Arbeit Ein Bad für Florian, die bis Mai 2024 am Domplatz zu sehen ist, geht Müller der St. Pöltner Stadtgeschichte auf den Grund, bringt verschüttete Elemente an die Oberfläche und verbindet Historisches mit Zeitgenössischem.

" Ich wünsche mir, dass 'Ein Bad für Florian' ein Treffpunkt und ein Ort der lustvollen und diskursiven Begegnung wird und dass möglichst viele Leute kommen und sich diesen Platz im Herzen der Stadt aneignen “, so Müller.



Das Projekt ist ein Vorbote der Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur, die von 30.4. – 6.10.2024 stattfinden wird. Eine weitere künstlerische Intervention ist am Florianitag (4. Mai) geplant.



Aktuelles Presse- und Bildmaterial ist hier zur Verfügung gestellt:

www.tangente-st-poelten.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Susanne Haider

art:phalanx – Kultur & Urbanität

Tel. +43 (0) 1 524 98 03-11 / +43 (0) 6991 205 1700

Mail: presse @ tangente-st-poelten.at