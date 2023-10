AVISO AK Pressegespräch „Pensionsaliquotierung auf dem Weg zum VfGH - wie kann ein Massenansturm verhindert werden?“

Wien (OTS) - Die derzeit ausgesetzte Regelung zur Pensionsaliquotierung kann als verfassungswidrig angesehen werden, rund 200 Einzelanträge liegen bereits beim Verfassungsgerichtshof zur Überprüfung, weitere tausende sind unterwegs. Insgesamt sind rund 100.000 Personen betroffen. Müssen wirklich alle von Ihnen zum Verfassungsgerichtshof um Recht zu bekommen? Über Aktuelles und einen Ausblick auf des VfGh-Verfahren sowie weitere Maßnahmen für Betroffene informieren:

Peter Kostelka, Präsident Pensionistenverband Österreich

Hon. -Prof. Dr. Michael Rohregger, Rechtsanwalt

Wolfgang Panhölzl, Leiter der AK Abteilung Sozialversicherung.

Bitte merken Sie vor:

AK Pressegespräch am 6. Oktober „Pensionsaliquotierung auf dem Weg zum Verfassungsgerichtshof - wie kann ein Massenansturm verhindert werden?“

Freitag, 6. Oktober 2023, 10 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040, Plößlgasse 2

Wir bitte um Anmeldung via Mail an michael.mayer@akwien.at. Eine Teilnahme ist auch via MS Teams möglich, ein Link wird auf Anfrage verschickt. Nach dem Pressegespräch besteht die Möglichkeit, Interviews aufzuzeichnen.

Wir freuen uns sehr, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Datum: 06.10.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

Plößlgasse 2, 1040 Wien, Österreich

Url: http://www.arbeiterkammer.at

