Maria Lesterl neue Leiterin der AUVA-Landesstelle Linz

Linz/Wien (OTS) - Mit 1. Oktober 2023 übernimmt Mag.a Maria Lesterl die Leitung der AUVA-Landesstelle Linz. Die gebürtige Oberösterreicherin bringt umfassende Führungserfahrung und Expertise im Spitals- bzw. Gesundheitswesen in ihre neue Position mit, darunter zehn Jahre im Unfallkrankenhaus Linz, unter anderem als Verwaltungsdirektorin.

Nach Stationen als Verwaltungsdirektorin in der Privatklinik und dem Ambulatorium Döbling Wien und als kaufmännische Direktorin in der Oberösterreichischen Gesundheits- und Spitals AG war sie zuletzt Geschäftsführerin des Gesundheitszentrums der SVS in Wien. Zudem ist sie in beratender Funktion im Gesundheitswesen tätig.

„Ich blicke voller Vorfreude auf eine tolle neue Aufgabe mit einem motivierten Team großartiger Expertinnen und Experten. Gemeinsam mit ihnen freue ich mich darauf, unser vielfältiges Leistungsangebot in meinem Heimatbundesland weiterzuentwickeln“ , so Lesterl.

Die AUVA-Landesstelle Linz betreut ihre oberösterreichischen Versicherten in leistungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Betriebe in allen Belangen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Darüber hinaus ist die Landesstelle für die Führung des Unfallkrankenhauses Linz verantwortlich.

