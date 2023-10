ÄrzteKrone GmbH: Johannes Oberndorfer zum Geschäftsführer bestellt

Startschuss für den Gesundheitscluster der MediaPrint unter einheitlicher fachlicher Führung somit erfolgt.

Wien (OTS) - Seit Ende 2022 ist die MediaPrint Alleineigentümerin der ÄrzteKrone VerlagsGmbH. Mit dieser Entscheidung wurden die Weichen auf Expansion in diesem wichtigen und zukunftsträchtigen Geschäftsfeld gestellt. Für die Umsetzung und schrittweise Etablierung eines übergreifenden Gesundheitsclusters konnte Johannes Oberndorfer gewonnen werden, der bereits viele Jahre Führungserfahrung, Produktentwicklung und Innovationskraft aus dem B2B als auch B2C Bereich mitbringt.

In den 15 Jahren seiner beruflichen Karriere im Gesundheitsbereich verantwortete er unter anderem den Aufbau und die Vermarktung der Apothekenfachzeitung Pharmaceutical Tribune, danach zog es ihn zur Styria Multi Media, wo er mit der Übernahme des Magazins HAUSARZT den Grundstein für die 2016 gegründete RMA Gesundheit setzte, welche er dann über 5 Jahre als Geschäftsführer zu einem erfolgreichen RMA Tochterunternehmen weiterentwickelt hat.

Zuletzt war Oberndorfer als Geschäftsführer der PERI Business Development, die ein Teil der Peri Group – einer renommierten Agenturgruppe mit Spezialisierung und jahrelanger Erfahrung im Gesundheitswesen - ist, für neue Projekte als auch die Weiterentwicklung bestehender Plattformen zuständig.

Für die Aufgabe bei der ÄrzteKrone GmbH, wird im ersten Schritt das bestehende Portfolio geschärft, so wird es heuer z.B. noch einen umfassenden Relaunch der Apotheker Krone geben und die Vermarktung in Abstimmung mit dem jahrelangen Kooperationspartner und B2B Marktführer, MedMedia ausgebaut.

Dabei liegt der Fokus auf dem Konzeptverkauf und neuen Kombinationen aus Print und Digitalprodukten. Parallel dazu wird auch das digitale Angebot gemeinsam mit der Krone MultiMedia schrittweise erweitert, um die Bedürfnisse nach crossmedialen Angeboten zu optimieren.

Aber auch neue Produkte sind bereits in der Pipeline und werden die Rolle der „Krone“ als Lotsen durch das Gesundheitssystem ausbauen und damit einen wichtigen und niederschwelligen Beitrag zur Steigerung der Gesundheitskompetenz leisten.

„ Innerhalb der MediaPrint gibt es bereits sehr viel Kompetenz und Know-how sowie großartige Produkte rund um das Thema Gesundheit, es gilt diese vorhandenen Ressourcen gemeinsam und übergreifend auszusteuern. In Zusammenhang mit neuen Ideen und einer klaren Positionierung, werden wir rasch noch erfolgreicher werden und unsere Kunden und Kundinnen begeistern ,“ so Oberndorfer zu seiner neuen Rolle. So soll auch das beliebte Magazin „Gesünder Leben“ mittels der Neustrukturierung besser in das Portfolio integriert werden und künftig noch mehr Leser und Leserinnen erreichen.

Gerhard Valeskini ergänzt stolz zum Start des Gesundheitsclusters: „Johannes Oberndorfer ist sowohl langjähriger Kenner der heimischen Medienlandschaft wie auch mit dem Geschäftsfeld Gesundheit, der Stakeholder sowie der Pharmabranche und der Ärzte- und Apothekenlandschaft bestens vertraut und vernetzt und bringt somit optimale Voraussetzungen für die Geschäftsführung der ÄrzteKrone GmbH mit.“

