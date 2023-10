Großer Ansturm beim Tag der offenen Lehrwerkstätte von Baumit in Wopfing

Wopfing/Waldegg (OTS) - Das Baumit Stammwerk in Wopfing war am vergangenen Donnerstag Hotspot für zahlreiche Besucher:innen aus Niederösterreich. Unter dem Motto „Enter to Win – Komm vorbei und sei ein Gewinner“ lud Baumit zum „Tag der offenen Lehrwerkstätte“ und ermöglichte so interessierten Jugendlichen, potenziellen Berufseinsteiger:innen und deren Eltern einen Blick hinter die Kulissen eines innovativen Produktionsbetriebes. Baumit setzte im Rahmen der von WKNÖ-Sparte Industrie und der Industriellenvereinigung Niederösterreich organisierten „Tage der offenen Tür“ damit einen klaren Fokus auf die Karrierechancen.

" Das Interesse der jungen Besucher:innen war beeindruckend. Ich hoffe, dass wir einige von Ihnen für eine Karriere mit Lehre bei Baumit begeistern konnten. Zumal wir nicht nur hier in Wopfing, sondern auch international für Berufseinsteiger:innen so einiges zu bieten haben ", freut sich Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH, über eine gelungene Veranstaltung.

Spannendes Programm mit tiefen Einblicken in den Produktionsalltag

Am „Tag der offenen Lehrwerkstätte“ präsentierten die Baumit Ausbilder:innen und Lehrlinge allen Interessent:innen ein abwechslungsreiches und zugleich spannendes Programm: An den Stationen wie Metall- und Elektrotechnik, Industrie 4.0, Industriekauffrau/-mann sowie Führungen zu den Bereichen Schmiede- und Schweißtechnik, konnten die möglichen zukünftigen Lehrlinge mit den Baumit Lehrlingen diskutieren, selbst Werkzeuge ausprobieren und herausfinden, welcher Lehrberuf der passendste ist.

„Wir suchen für den Standort Wopfing in erster Linie Berufsanwärter:innen für die Bereiche Metalltechniker:in, Elektrotechniker:in, Prozesstechniker:in, Mechatroniker:in und Industriekauffrauen/-männer. Wichtig ist uns dabei, dass wir den Auszubildenden auch den sprichwörtlichen ‚Blick über den Tellerrand‘ ermöglichen – sich aktiv neues Wissen und Fähigkeiten anzueignen und auch neue Arbeitsweisen kennenzulernen. In der Bandbreite ist von klassischen Schmiedearbeiten bis hin zu 3D Drucktechniken alles dabei“, erklärt Karl Postl, Ausbildungsleiter der Baumit Lehrwerkstätte.

Chancen nutzen und eine erfolgreiche Berufslaufbahn bei Baumit starten

Die Ausbildung von Lehrlingen hat bei Baumit höchsten Stellenwert und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet. Nach Abschluss der Ausbildung bieten sich gute Chancen im Unternehmen eine erfolgreiche Berufslaufbahn zu starten. „Österreichweit bilden wir seit Jahren in unserer Lehrwerkstätte zwischen 30 bis 35 Lehrlinge in unterschiedlichen Lehrberufen aus. Besonders freut uns, dass auch immer mehr Mädchen sich für eine Lehre bei Baumit entscheiden. Mehr als ein Drittel aller Ausgebildeten sind noch immer bei Baumit beschäftigt, viele davon in verantwortungsvollen Positionen, so Manfred Tisch.

Über Baumit

Für das österreichische Familienunternehmen Baumit war und ist Nachhaltigkeit grundlegend, um langfristig erfolgreich zu sein und sich erfolgreich entwickeln zu können. Ökologischer Fortschritt muss sich dabei stets in einem Gleichgewicht mit sozialer Verantwortung und ökonomischer Verträglichkeit befinden. Mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei Baumit: https://baumit.at/go2morrow

Die Baumit GmbH erwirtschaftete 2022 in Österreich als eines der führenden Unternehmen der Baubranche einen Umsatz von 332 Millionen Euro und beschäftigt 720 Mitarbeiter:innen.

Mehr zur Lehre bei Baumit: https://baumit.at/unternehmen/lehre-bei-baumit

