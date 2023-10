3 Denkanstöße aus dem Brief des Geschäftsführers von 3Bee Niccolò Calandri zum World Habitat Day 2023

Mailand, Italien (ots/PRNewswire) - Erhaltung der Artenvielfalt und die Dringlichkeit des Handelns

In einem eindringlichen Schreiben, das für den World Habitat Day 2023 verfasst wurde, hat Niccolò Calandri, Geschäftsführer von 3Bee, dem führenden Climate Tech-Unternehmen für den Erhalt der Artenvielfalt durch Technologie, eine überzeugende Botschaft verkündet, die die Bedeutung der Erhaltung der Artenvielfalt und die Notwendigkeit sofortigen Handelns hervorhebt. Zum Nachdenken über dieses wichtige Thema sind hier nochmals die drei wichtigsten Denkanstöße aus seinem eindringlichen Brief aufgeführt.

1. Artenvielfalt: Der Herzschlag unseres Planeten

Calandri unterstreicht, dass die Artenvielfalt das Lebenselixier unseres Planeten und ein wesentliches Element zur Sicherung der Klimaresistenz und des Überlebens der menschlichen Existenz sei. Die jüngsten globalen Katastrophen, die immer häufiger und immer verheerender werden, sind mahnende Erinnerungen an die dringende Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels. In dem Schreiben wird darauf hingewiesen, dass der Verlust der Artenvielfalt eine der dringlichsten Notlagen unserer Zeit sei.

2. Regenerierung und Überwachung von 10.000 Oasen der Artenvielfalt

Eine der zentralen Initiativen, die im Schreiben hervorgehoben werden, ist 3Bees ehrgeiziges Projekt „Biodiversitätsoasen". Mit dem Ziel, 10.000 Gebiete mit geringer Artenvielfalt in ganz Europa zu regenerieren, zielt dieses Projekt darauf ab, städtische und agroforstwirtschaftliche Lebensräume durch die Wiedereinführung einheimischer Flora und die Schaffung von Rückzugsgebieten für Bestäuber zu verändern. Was dieses Vorhaben so bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass es sich auf Technologien stützt, die nachvollziehbare und messbare Auswirkungen haben und sicherstellen, dass die getroffenen Maßnahmen mit den Zielen der Erhaltung der Artenvielfalt übereinstimmen.

3. Verstärkung der Botschaft für den Wandel

Calandris Brief schließt sich dem Handlungsaufruf des renommierten Biologen E. O. Wilson an, der sich für die Wiederherstellung von 50 % der natürlichen Lebensräume der Erde einsetzt. Er fordert Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen dazu auf, sich 3Bee anzuschließen und den Aufruf zur Erhaltung der Artenvielfalt zu stärken. Diese kollektive Anstrengung ist unerlässlich, um die Artenvielfalt in den Vordergrund zu rücken und eine nachhaltige Zukunft für unseren Planeten zu sichern. Mit dem Ziel, möglichst viele Menschen für das wichtige Thema Schutz der Artenvielfalt zu sensibilisieren, ist 3Bee derzeit mit zwei Out-of-Home- und Omnichannel-Kampagnen auf Sendung: ,,Voices from the Oases" in Mailand, Italien und ,,Siehst du mich jetzt?" in Berlin, Deutschland.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Brief von Niccolò Calandri zum World Habitat Day 2023 ein starker Appell zur Erhaltung der Artenvielfalt ist. Er unterstreicht die entscheidende Rolle der Artenvielfalt bei der Erhaltung der Belastbarkeit unseres Planeten und betont die Dringlichkeit, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Durch Initiativen wie die „Biodiversitätsoasen" ist 3Bee in dieser Sache führend und der Aufruf zum Handeln ist klar: Vereint euch in den Bemühungen, die Artenvielfalt unseres Planeten zum Wohle der heutigen und künftigen Generationen zu schützen.

