HÖRENSWERT: Hand aufs Herz – was tun bei Herzschwäche?

Ein Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK)

Wien (OTS) - Herzschwäche ist weit verbreitet und wird dennoch oft dramatisch unterschätzt. Doch was ist Herzschwäche eigentlich? An welchen Symptomen kann man eine beginnende Herzinsuffizienz erkennen? Und welche Möglichkeiten der Vorbeugung und Therapie gibt es?

Vor der Herzgesundheitswoche des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz, die vom 2. bis 7. Oktober 2023 in allen Partner-Apotheken stattfindet, spricht dazu Moderatorin Denise Seifert in der 30. Episode von HÖRENSWERT mit Univ.-Prof. Dr. Severin Schwarzacher. Er ist Facharzt für Kardiologie und Interne Medizin mit eigener Praxis sowie Belegarzt in der Privatklinik Döbling und in der Privatklinik Confraternität.

Zu hören ist diese sowie alle weiteren Podcast-Folgen von HÖRENSWERT unter www.oeggk.at/podcasts sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen!

Nähere Informationen zur Herzgesundheitswoche des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz: https://gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at/herzgesundheit





HÖRENSWERT – Gesundheit im Fokus

HÖRENSWERT beleuchtet Gesundheit im ganzheitlichen Sinn. Seelische oder mentale Aspekte kommen im Podcast ebenso zum Zug wie Fragen der körperlichen Gesundheit. Ganz im Sinn der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, ein gemeinnütziger Verein, der sich der Vorsorge verschrieben hat. Moderatorin Denise Seifert holt demnach PsychotherapeutInnen ebenso vors Mikrofon wie MedizinerInnen, WissenschaftlerInnen oder ProfisportlerInnen.

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) blickt auf eine 130-jährige Geschichte zurück und widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1893 dem Thema Gesundheit. Lange Zeit vor allem als Trägerin der Privatklinik Goldenes Kreuz bekannt, konzentriert sich die Gesellschaft heute als gemeinnütziger Verein auf Gesundheitsförderung und -prophylaxe. Unter dem Leitgedanken „Wir begleiten Sie durchs Leben – durch alle Lebensphasen und in allen Lebensbereichen.“ bietet die ÖGGK Gesundheitsangebote etwa im Bereich Ernährung oder Bewegung, Begünstigungen im medizinischen Bereich, Vorträge sowie Veranstaltungen im Kunst- und Kultursektor. www.oeggk.at

