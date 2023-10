"Pro und Contra Spezial - Was will Kickl?" LIVE am Dienstag auf Joyn & PULS 24 mit Petry, Strache, Pilz, Pándi

LIVE im Wirtshaus um 21:00 Uhr: Zu Gast sind Ex-AfD-Chefin Frauke Petry, Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Ex-Politiker & Herausgeber Peter Pilz und Journalist Claus Pándi

Wien (OTS) - Nach der Absage von FPÖ-Chef Herbert Kickl stellt PULS 24 sein Programm morgen, 3. Oktober, um. Statt „Bürgerforum Live“ widmet sich ein "Pro und Contra Spezial - Was will Kickl?" um 21:00 Uhr auf Joyn & PULS 24 der FPÖ unter Herbert Kickl. Bei Gundula Geiginger kommen Unterstützer:innen und Kritiker:innen zu Wort, sowohl in der Diskussionsrunde als auch im Publikum. Zu Gast sind Heinz-Christian Strache (ehem. Parteiobmann und Vizekanzler, FPÖ), Peter Pilz (ehem. Grüner Nationalratsabgeordneter, Gründer der Liste Pilz und Herausgeber, zackzack.at), Frauke Petry (ehem. Bundesparteisprecherin, Alternative für Deutschland) und Claus Pándi (Chefredakteur, Salzburg Krone). Gesendet wird erneut live aus dem Gasthaus „Luftburg – Kolarik im Prater“ vor interessiertem Publikum.



Im Vorfeld diskutieren hochkarätige Gäste in "WildUmstritten" um 20:15 Uhr bei News Anchor Werner Sejka. Direkt nach dem „Pro & Contra Spezial“ folgt um 22:20 Uhr die Doku „Kann Kickl Kanzler?“, in der sich Manuela Raidl und Dominik Schaden mit dem Szenario einer Kickl-Kanzlerschaft auseinandersetzen. Um 22:20 werden das "Pro und Contra Spezial" und die Doku "Kann Kickl Kanzler?" zusätzlich auf PULS 4 ausgestrahlt. Interessierte Zuseher:innen können sich unter puls24.at/buergerforum anmelden.



Das PULS 24-Programm am 3. Oktober im Überblick:

20:15 Uhr: WildUmstritten

21:00 Uhr: Pro und Contra Spezial LIVE

22:20 Uhr: Kann Kickl Kanzler?

