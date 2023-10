WB-Stellenmonitor zeigt 216.173 offene Stellen im September

Anstieg bei den offenen Stellen trotz steigender Arbeitslosenzahlen

Wien (OTS) - Der Wirtschaftsbund Stellenmonitor verzeichnet im September einen leichten Anstieg an offenen Stellen in Österreich. Waren im August 214.952 Stellen vakant, sind es im September 216.173. „Obwohl sich die wirtschaftliche Lage etwas eintrübt und die Arbeitslosenzahlen leicht steigen, stellt sich keine Entspannung beim Arbeitskräftebedarf ein. Durch den demografischen Wandel gehen mehr Arbeitnehmer in Pension als nachkommen. Verbunden mit der nachlassenden Wirtschaftsleistung aufgrund der hohen Energiepreise und der schwachen Konjunktur in Deutschland nehmen aktuell die Zahlen bei den offenen Stellen und Arbeitslosen gleichermaßen zu“, erklärt WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger die Situation.

Wichtige Maßnahmen und weitere Entlastungen

Mit dem kürzlich vorgestellten Leistungspaket der Bundesregierung im Rahmen der Abschaffung des letzten Drittels der Kalten Progression wurden wesentliche Maßnahmen zur Entlastung der Menschen und Betriebe in Österreich gesetzt. Besonders die Erhöhung des Zuschusses zur Kinderbetreuung und einfachere Rahmenbedingungen für Betriebskindergärten bieten verbesserte Betreuungsmöglichkeiten und mit der Ausweitung der steuerlichen Begünstigung von zehn auf 18 Überstunden sind Maßnahmen beschlossen worden, die dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken.

„Die Forderung des politischen Mitbewerbs nach einer Arbeitszeitverkürzung würde eine Situation am Arbeitsmarkt schaffen, die Leistung bestraft und den Standort schädigt. Bei über 200.000 offenen Stellen braucht es genau das Gegenteil. Es braucht bessere Anreize für Vollzeitarbeit, ein umfangreiches Modell, um Pensionisten im Erwerbsleben zu halten und weitere Vereinfachungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte, um den Fachkräftezuzug aus dem Ausland zu steigern. Es gibt noch viel zu tun, damit sich Arbeit mehr lohnt und der Arbeitskräftemangel reduziert wird. Eine 32-Stunden-Woche ist genau der falsche Ansatz“, so Egger abschließend.

Die bundesweiten Branchenergebnisse im Überblick

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 32.762

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 23.285

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 271

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 3.585

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 20.918

Handel, Logistik, Verkehr: 43.454

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 1.682

Maschinenbau, Kfz, Metall: 17.940

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.432

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 9.739

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 18.977

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 188

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 25.429

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.403

Nicht konkreter zuordenbar: 15.108

Der Stellenmonitor ist ein Webcrawler-Programm, das Online-Stellenausschreibungen in Österreich zählt, kategorisiert und auswertet. Entwickelt wurde der Stellenmonitor von der Internetagentur Lorem ipsum web.solutions GmbH im Auftrag des Wirtschaftsbundes.

