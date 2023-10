Veronika Berger neu im Moderationsteam von „NÖ heute“

Am 4. Oktober startet Veronika Berger als neue „NÖ heute“-Moderatorin.

St. Pölten (OTS) - Veronika Berger startet im Oktober als neue „NÖ heute“-Moderatorin. Als Redakteurin gehört sie schon seit 2018 zum Team des ORF Niederösterreich. Am 4. Oktober moderiert sie ihre erste „NÖ heute“-Sendung, um 19 Uhr in ORF 2/N.

Trimedial für das Publikum im Einsatz

Bereits während ihres Studiums der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in Wien begann Veronika Berger als freie Redakteurin erste journalistische Erfahrungen zu sammeln – unter anderem bei „Treffpunkt Medizin“ für ORF III. Im Sommer 2018 kam sie zum Aktuellen Dienst des ORF Landesstudios in St. Pölten. Dort gestaltet Veronika Berger seither Beiträge für TV, Radio und Internet. Seit Sommer 2020 gehört sie zum Moderationsteam des „NÖ heute“-Wetters. Im Frühling 2022 begann sie mit der Moderation der Journale und Nachrichten auf Radio NÖ. Zudem ist sie stellvertretende Leiterin der Kulturredaktion. Im Sommer 2023 war Veronika Berger im TV vor allem in kulturellen Belangen zu sehen – etwa bei der Moderation der Sendereihe „Theaterfest NÖ“ – mit Berichten über Musical-, Opern- oder Theaterpremieren.

Die neue Aufgabe übernimmt Veronika Berger mit großer Freude: „Im Fokus meiner Arbeit stehen immer die Zuseherinnen und Zuseher des ORF Niederösterreich. Diese von nun an stellvertretend für das gesamte „NÖ heute“-Team mit Nachrichten und Wissenswertem aus unserem Bundesland informieren zu dürfen, ehrt und freut mich zugleich.“

Neuzugang im „NÖ heute“-Moderationsteam

Veronika Berger übernimmt die Karenzvertretung von Katharina Sunk und wird abwechselnd mit Nadja Mader, Claudia Schubert, Thomas Birgfellner, Werner Fetz und Benedikt Fuchs den täglichen Nachrichtenüberblick aus Niederösterreich präsentieren. ORF-Niederösterreich-Chefredakteur Benedikt Fuchs: „Veronika Berger stellt seit vielen Jahren in der Redaktion des ORF Niederösterreich ihre journalistische Kompetenz und Teamfähigkeit unter Beweis. Sie lebt die multimediale Philosophie des Hauses und hat vor allem zuletzt im Kulturbereich vor der Kamera viel Erfahrung sammeln dürfen. Nun gibt es für Veronika Berger mit der Moderation von ,NÖ heute´ den nächsten großen Schritt, den sie mit Bravour meistern wird.“

ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Alexander Hofer: „Eine so erfolgreiche Regionalsendung moderieren zu dürfen ist eine besondere Aufgabe. Veronika Berger ist eine erfahrene Redakteurin vor und hinter der Kamera und damit ist die Entscheidung leicht gefallen, sie als neue Moderatorin ins Team von ,NÖ heute´ zu holen. Zu den neuen Sendeformaten, die wir unserem Publikum ab Herbst präsentieren, kommt jetzt auch ein neues Gesicht.“

Veronika Berger lebt in Eichgraben im Wienerwald. In ihrer Freizeit trifft man sie oft beim Wandern oder bei kulturellen Veranstaltungen – von Konzerten über Ausstellungen bis zu Kino oder Theater. Ihr Kraftplatz in Niederösterreich ist das Rax-Gebiet.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Chefredaktion

02742/2210-23238