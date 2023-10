Förderpreis Wissenschaft und Medien 2023 ausgeschrieben

Verband Österreichischer Zeitungen prämiert in drei Kategorien praxisorientierte Medienforschung sowie wissenschaftsjournalistische Beiträge

Wien (OTS) - Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) zeichnet seit mittlerweile 14 Jahren herausragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten zu aktuellen und relevanten Fragestellungen für Medienunternehmen verlegerischer Herkunft aus. Ziel ist die Förderung von praxisorientierter Ausbildung und Forschung an den heimischen Fachhochschulen und Universitäten sowie eine engere Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis.

Förderpreis Medienforschung und Hannes Haas-Nachwuchspreis zeichnen wissenschaftliche Arbeiten zu praxisrelevanten Themen aus

Der VÖZ-Förderpreis Wissenschaft und Medien wird auch in diesem Jahr in drei Kategorien ausgeschrieben, die jeweils mit EUR 2.000,- dotiert sind: Der Förderpreis Medienforschung wird für exzellente Masterarbeiten oder Dissertationen vergeben, die praxisrelevante Fragen der Medienbranche aufgreifen und wichtige Impulse für Medienunternehmen liefern.

Der Hannes Haas-Nachwuchspreis wird gemeinsam mit der Initiative Qualität im Journalismus (IQ) mit Unterstützung der Austria Presse Agentur (APA) verliehen und richtet sich an die Verfasserinnen und Verfasser von Arbeiten, die sich mit der gesellschaftlichen Bedeutung und Verantwortung des Journalismus auseinandersetzen.

Preis für Wissenschaftsjournalismus: Komplexität von Wissenschaft greifbar machen

Auch der Preis für Wissenschaftsjournalismus wird wieder vergeben. Ausgezeichnet wird in dieser Kategorie ein journalistischer Text-, Video- oder Podcastbeitrag, der im Jahr 2023 in einem österreichischen Medium (Print oder digital) erschienen ist und ein aktuelles wissenschaftliches Thema für ein breites Publikum verständlich und leicht greifbar aufbereitet hat.

Mit dieser Auszeichnung reagiert der VÖZ auf die besorgniserregende Wissenschaftsskepsis in manchen Bereichen der Gesellschaft. „Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse geleugnet werden, muss eine fundierte und wissenschaftsoffene mediale Berichterstattung gegensteuern“, betont der Juryvorsitzende des VÖZ-Förderpreises Wissenschaft und Medien, Univ.-Prof. Matthias Karmasin. „Seriöse Information über komplexe Sachverhalte sowie deren Einordnung ist eine wesentliche Aufgabe von qualitätsvollen Medien. Verantwortungsvoller Wissenschaftsjournalismus, den wir in dieser Kategorie auszeichnen, kann in unserem Engagement für mehr Verständnis und Anerkennung der Wissenschaft gegenüber einen wichtigen Beitrag leisten.“

Einreichungen bis 9. Jänner 2024 möglich

Für den Förderpreis Medienforschung und den Hannes Haas-Nachwuchspreis können Masterarbeiten und Dissertationen eingereicht werden, die in den Jahren 2021 bis 2023 verfasst worden sind und sich mit zumindest einem der wesentlichen Aspekte des Medienwesens befassen. Nominierungen für den Preis für Wissenschaftsjournalismus sind ebenfalls bis 9. Jänner 2024 möglich.

Der VÖZ-Förderpreis Wissenschaft und Medien steht unter dem Ehrenschutz des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Polaschek. Alle Details zur Ausschreibung und weitere Informationen zu den Preisen sowie zu den Einreichmodalitäten finden Sie gesammelt unter www.voez.at/foerderpreis

Rückfragen & Kontakt:

Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ)

Michaela Reisinger, BA

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 664 33 29 411

michaela.reisinger @ all-media.at