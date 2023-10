Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

306 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 1. Oktober 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Motorrad-Lenker, zwei Fußgänger, ein Sattelzugfahrzeug-Lenker, ein Pkw-Lenker und ein E-Bike-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 26. September 2023, im Bezirk Reutte, Tirol, bei dem ein oben erwähnter Motorrad-Lenker getötet wurde. Der Motorrad-Lenker überholte einen vor ihm fahrenden Pkw, wobei er während des Überholvorgangs mit dem zweiten und links abbiegenden Pkw kollidiert ist. Der 81-Jährige versuchte noch zu bremsen, kam jedoch zu Sturz und wurde mit seinem Helm unter dem Pkw eingeklemmt. Der Motorrad-Lenker verstarb im Krankenhaus aufgrund seiner schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückte einer der acht verstorbenen Verkehrsteilnehmer.





Vier Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, drei auf einer Landesstraße L und einer auf einer Autobahn ums Leben. Je zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark und je einer in Salzburg und Tirol beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursache waren in vier Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in je einem Fall Vorrangverletzung, Überholen und nichtangepasste Geschwindigkeit. Bei einem tödlichen Verkehrsunfall konnte die Ursache bisher noch nicht geklärt werden. Ein tödlicher Unfall war ein Alleinunfall und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.





Vom 1. Jänner bis 1. Oktober 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 306 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 304 und 2021 276.

