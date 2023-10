LEYWAND.das Wohnhochhaus

KIBB Immobilien feiert Dachgleiche am Nordbahnviertel

Thomas Auböck, Geschäftsführer der KIBB Immobilien GmbH: Es freut mich, dass wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen die Dachgleiche feiern können. Wir liegen voll im Zeitplan. Der heutige Tag gehört in erster Linie den Bauarbeitern der STRABAG und allen Professionisten, die an der Errichtung von unserem Leuchtturmprojekt am Nordbahnviertel an diesem wundervollen Standort mitarbeiten. Thomas Auböck

Wien (OTS) - Mit der Vollendung der Dachgleiche kann die KIBB Immobilien GmbH bei ihrem Bauprojekt „Leywand“ in Wien Leopoldstadt ungeachtet vieler ungünstiger Rahmenbedingungen einen planmäßigen, erfolgreichen Baufortschritt, sowie einen sehr guten Verkaufserfolg vorweisen. Ganz nach Tradition wurde der Gleichenspruch von einem Lehrling des Generalunternehmers Strabag AG vorgetragen, bevor dieser sein geleertes Glas zur Einweihung zu Bruch brachte.

Die 196 hochmodernen Eigentumswohnungen verteilen sich auf 20 oberirdische Geschosse, sowie 66 Meter Höhe und werden alle Annehmlichkeiten für ein Leben in der Großstadt bieten. Zusätzlich erwarten die Bewohner komfortable Gemeinschaftsbereiche mit außergewöhnlichen Features. Rund 80% der exklusiven Eigentumswohnungen sind bereits verkauft. Die Zwei- bis Fünf Zimmer Wohnungen überzeugen mit maßgeschneiderten Grundrissen, Freiflächen und toller Infrastruktur. Direkt an der Freien Mitte gelegen, dem größten Park- und Freizeitbereich, der in den letzten Jahren in Wien entstanden ist bzw. entstehen wird, wird die KIBB bis Frühjahr 2024 ihr Vorzeigeprojekt LEYWAND.das Wohnhochhaus realisieren und alle Wohnungen den Eigentümern übergeben.

Großer Beliebtheit erfreut sich das Projekt nicht zuletzt wegen der guten Lage im 2. Wiener Gemeindebezirk. Die gute öffentlichen Infrastruktur und die Spitzenlage überzeugen, denn das Projekt bietet neben urbanem Flair auch viele Freizeitmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung. Zudem wird mit den bereits eingeleiteten Ausbauarbeiten der örtlichen Infrastruktur dieser Stadtteil in den kommenden Jahren eine weitere Standortaufwertung erfahren.

Dem Format des Projekts entsprechend, wurde die Dachgleiche am 28.09.2023 auch mit einer fulminanten, aber dennoch gemütlich-legeren Feier begangen.

Über KIBB Immobilien:

Die KIBB Immobilien GmbH ist ein privater Bauträger mit Tätigkeitsschwerpunkt Wien und Umgebung. Der Fokus liegt auf freifinanzierten Miet- & Eigentumswohnungen zu fairen Preisen. Lebensqualität. Leistbarkeit, Nachhaltigkeit und Verantwortung, sind die Werte, auf denen unser Handeln beruht.

