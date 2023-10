Almdudler x Tom Lohner“ Art Edition

Wien (OTS) - „ Tom Lohner hat unsere ikonische Trachtenpärchenflasche in ein Kunstwerk verwandelt, das von österreichischer Kultur und unserer dudeligen Geschichte auf besondere Weise erzählt “, verkündet Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein voller Begeisterung über die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Künstler. Die neue "Almdudler x Tom Lohner" Art Edition knüpft an eine Reihe von Kooperationen mit Künstler*innen an, die die Kultmarke bereits in der Vergangenheit ins Leben gerufen hat. Das Original Gemälde „Trachtenpärchen“, welche auf der Spezialedition zu sehen ist, wurde von 28. September bis 1. Oktober bei der Art Austria Highlights auf dem Arial des Wiener Eislauf - Vereins ausgestellt und verkauft. Ab Anfang Oktober sind die Flaschen sowie 100 Stück der limitierten Serigraphie des Originalgemäldes im Almdudler Webshop unter almdudler.com/shop für 2,49 Euro erhältlich. Die Edition ist auf 10.000 Flaschen limitiert und wird zusätzlich in ausgewählten gastronomischen Betrieben Österreichs angeboten. Wer im Webshop leer ausgeht, sollte also unbedingt in der österreichischen Gastronomie Ausschau halten – mit ein wenig Glück kann man dort eine der limitierten Flaschen ergattern.

Das Trachtenpärchen & eine versteckte Gummiente

Tom Lohner, ein mehrfach ausgezeichneter Künstler aus Graz, ist in der Popkultur vor allem durch seine surrealistischen Bilder bekannt. Tom hat zusammen mit seinem Manager Klaus Billinger Österreichs größte Urban & Contemporary Kunstgalerie auf 1200qm in Graz. Zu seinen namhaften Kund*innen zählen unter anderem Dan Aykroyd, Marcel Hirscher, David Alaba, Rose McGowan, Alice Cooper, Fat Boy Slim uvm. Seine Fans begeistert er vor allem mit einer Verbindung zwischen Tradition und Moderne, die er in seinen Werken stets herstellt. „ Das Almdudler Trachtenpärchen neu zu interpretieren, fühlte sich an wie ein Tanz und ich hatte die Ehre der Choreograph zu sein “, so der charismatische Künstler über seine Arbeit. Auf der Flasche ist das Almdudler Trachtenpärchen abgebildet, das aus einer kleinen Spieluhr hüpft und sich schwungvoll im Kreis dreht. Besonders auffällig ist eine kleine, liebevoll integrierte Gummiente. „ Die Gummiente im Design ist wie ein Geheimcode, der die Unbeschwertheit und Neugier verkörpert, die ich der kommenden Generation – als auch meinen Enkelkindern – wünsche. Sie symbolisiert außerdem das dudelige Augenzwinkern, das dazu einlädt das Leben nicht allzu ernst zu nehmen sondern zu genießen ", interpretiert der Sprudelfabrikant.

Ein Stück österreichische Kultur

Als echtes Original ist Almdudler bekannt dafür österreichische Tradition zu pflegen und Altbewährtes aufrechtzuerhalten, ohne dabei den Blick vor Neuem zu verschließen. Darum interpretiert sich Almdudler immer wieder neu. Mit Witz und anders als erwartet. Die limitierte Auflage der "Almdudler x Tom Lohner" Art Edition 2023 von 10.000 Stück wird wie alle Almdudler Trachtenpärchenflaschen 30-50 Mal wieder befüllt und somit dauerhaft und umweltfreundlich im Einsatz sein.

Über Tom Lohner

Thomas „Tom“ Lohner ist ein in Bruck an der Mur geborener und in Graz schaffender Künstler. Nachdem er ursprünglich seine künstlerische Ausbildung bei Judith Jay in Monterey, Kalifornien begann, übersiedelte er nach Graz, wo er seinen Abschluss als Graphik Designer an der Ortwein Schule machte. Seine Werke sind in mehreren internationalen Galerien und Museen ausgestellt, wie beispielsweise im Museumsquartier in Wien, in der Bakerhouse Gallery Graz/Berlin/Klagenfurt als auch auf sämtlichen Kunstmessen in Europa und darüber hinaus.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

„Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!“

Mehr Informationen auf almdudler.com

