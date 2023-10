Huawei liefert zuverlässige Netze für sichere und effiziente Hochgeschwindigkeitsstrecke Jakarta-Bandung

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Heute wurde die indonesische Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Jakarta–Bandung, bekannt als WHOOSH, offiziell in Betrieb genommen. Die Bahn verkürzt die Reisezeit zwischen Jakarta und Bandung von 3,5 Stunden auf nur 40 Minuten, was die wirtschaftliche Entwicklung entlang der Strecke ankurbeln wird. Huawei hat sich mit der China Railway Signal & Communication (CRSC) und der China Telecom zusammengeschlossen, um ein spezielles Eisenbahnnetzwerk für den WHOOSH aufzubauen. Dieses Netz ermöglicht die Kommunikation, Steuerung und Disposition der Züge in Echtzeit und bietet zuverlässige, robuste technische Unterstützung für einen intelligenten, sicheren und effizienten Zugbetrieb.

Als erste Hochgeschwindigkeitsbahn in Südostasien verbindet der WHOOSH auf einer Länge von 142,3 Kilometern die Hauptstadt Jakarta mit dem beliebten Touristenziel Bandung in Indonesien. Die maximale Betriebsgeschwindigkeit der Züge beträgt 350 Stundenkilometer. Der WHOOSH ist auch das erste Projekt, bei dem das chinesische Hochgeschwindigkeitsbahnsystem einschließlich aller Elemente der industriellen Wertschöpfungskette außerhalb Chinas eingesetzt wird. Der WHOOSH markiert den Eintritt Indonesiens in das Zeitalter der Hochgeschwindigkeitszüge.

Der WHOOSH ist mit dem chinesischen Zugbeeinflussungssystem Level 3 (Chinese Train Control System Level 3, CTCS-3) ausgestattet, das in China unabhängig entwickelt wurde. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit, mit der die Züge fahren, und ihrer kurzen Abfahrtsintervalle ist ein stabiles und zuverlässiges spezielles Kommunikationsnetz, das hohe Sicherheit, große Bandbreite und einen einfachen Betrieb und Wartung bietet, für das Zugbeeinflussungssystem von entscheidender Bedeutung. Dadurch wird garantiert, dass die Züge sicher, reibungslos und effizient fahren.

Laut Lai Chaosen, Vizepräsident von Huawei Indonesien, nutzt das drahtlose Zug-zu-Boden-Netz des WHOOSH die ausgereifte Lösung von Huawei und setzt Interleaving im Netzwerkbetrieb für eine nahtlose Abdeckung ein. Mit einer Verfügbarkeit von bis zu 99,99 % gewährleistet das Netz die stabile Übertragung von Zugsicherungssignalen und die intelligente Koordinierung und Disposition von Zugnummern und Funktionsnummern.

Das Datennetz nutzt die Datenkommunikationsausrüstung der nächsten Generation von Huawei, die 100 % sichere Netzwerke durch native Hardpipes garantiert. Jede Verbindung ist redundant abgesichert, und die Redundanzumschaltung kann innerhalb von nur 35 ms erfolgen.

Das Übertragungsnetz nutzt die Hybrid-MSTP-Ausrüstung von Huawei, die die große Bandbreite und hohe Stabilität bereitstellt, die für mehr als 20 Hochgeschwindigkeitszugsysteme erforderlich sind, z. B. für die Fahrplangestaltung und -steuerung, den Katastrophenschutz, zur Videoüberwachung, Fahrgastticketausstellung und für Leistungsfernwirkanlagen. Das Netz ist auch in der Lage, den Anforderungen an Wachstum und Entwicklung künftiger Schienenverkehrsdienste gerecht zu werden.

Liu Jieping, stellvertretender Chefingenieur von CRSC für das Projekt Jakarta–Bandung, erklärte, dass die Inbetriebnahme des WHOOSH einen wichtigen Meilenstein in Chinas globaler Strategie für Hochgeschwindigkeitsbahnen darstelle. Das drahtlose Zug-zu-Boden-Netz, das Übertragungsnetz, das Datennetz und andere von Huawei bereitgestellte Systemlösungen haben ein hochwertiges spezielles Kommunikationsnetz für den WHOOSH aufgebaut und bieten zuverlässige technische Unterstützung für einen sicheren und effizienten Zugbetrieb.

Dwiyana Slamet Riyadi, Geschäftsführender Direktor von PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), erklärte: „Wir möchten allen Beteiligten, insbesondere Huawei und CRSC, für ihre Beiträge zur Entwicklung von Technologielösungen und Bahninfrastrukturen danken, die für den Betrieb des Hochgeschwindigkeitszugs Whoosh unerlässlich sind. Die gemeinsame Umsetzung bewährter technischer und betrieblicher Lösungen für den Hochgeschwindigkeitszug Whoosh kann als Referenz und Maßstab für die Entwicklung anderer Hochgeschwindigkeitsstrecken in Indonesien und ähnlicher Projekte in anderen ASEAN-Ländern dienen."

