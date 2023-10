OTTO Immobilien: Dipl. BW (BA) Anja Mutschler CIS ImmoZert neue Teamleiterin für Geschäftsflächen

Wien (OTS) - Dipl. BW (BA) Anja Mutschler CIS ImmoZert übernahm vor kurzem die Teamleitung für Retail/Geschäftsflächen bei OTTO Immobilien. Sie folgt damit Anthony Crow, MSc nach, der als Abteilungsleiter nunmehr für die gesamte gewerbliche Immobilienvermarktung verantwortlich zeichnet. Anja Mutschler (41), gebürtige Süddeutsche, begann ihre Karriere in der Immobilienwirtschaft direkt nach ihrem BWL-Studium in Stuttgart mit Fachrichtung Einzelhandel. Sie war in der DACH-Region als Expansionsmanagerin für ein internationales Kosmetikunternehmen tätig und begleitete für eine österreichische Bank die Finanzierungsabwicklung von Handelsimmobilien und weiteren Gewerbeobjekten im In- und Ausland. Ihre fundierten Kenntnisse am Retail-Markt stellte sie zudem in ihrer Tätigkeit als Immobilienbewerterin unter Beweis. Zuletzt war die bestens vernetzte Sachverständige bei OTTO Immobilien als stellvertretende Abteilungsleiterin für die Bewertung von Immobilien aller Assetklassen verantwortlich.

