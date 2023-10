SPÖ-Zwander zur Causa EIBETEX: AMS-NÖ-Chefin Kern beweist, dass ihre Bestellung ein schwerer Fehler gewesen und dass sie überfordert ist

Schwarz-Blau muss Machtwort gegen AMS-Chefin sprechen und weiteres wirtschaftliches "Ausbluten" des Waldviertels verhindern

St. Pölten (OTS) - "Die ÖVP hält Niederösterreich offenbar für ein Spiel, in dem am Ende immer das Waldviertel das Bummerl hat. Gegen jede Vernunft und gegen jede volkswirtschaftliche Expertise hat die umstrittene AMS-NÖ-Chefin Sandra Kern nun den nächsten Anschlag auf das Waldviertel präsentiert: das mutwillige Zusperren des seit mehr als drei Jahrzehnten bewährten Erfolgsprojekts EIBETEX, in dem Menschen im nördlichen Waldviertel fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden", so SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

"Die selbst in großen Teilen der schwarz-blauen Koalition sehr kritisch gesehene Bestellung von Sandra Kern zur AMS Chefin in NÖ wird durch die geplante Schließung von EIBETEX noch fragwürdiger. Die ersten Monate von Kerns Amtszeit sind geprägt von Pannen, Personalkürzungen und fehlender Transparenz gegenüber dem Landesdirektorium, dem sie jede Information verweigert, wo und wie sie mit weiteren Schließungen Niederösterreich schwächen will", so Zwander weiter.

Die SPÖ NÖ wird sich mit allen in dieser Sache verbündeten Kräften gegen die Schließung von EIBETEX einsetzen und ruft Schwarz-Blau auf, in dieser für das nördliche Waldviertel wichtigen Frage abseits von jeder Parteipolitik ein Machtwort gegen die inhaltlich vollkommen falschen Pläne von Sandra Kern zu sprechen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Daniel Steinlechner

Pressesprecher

+43 650 4919830

daniel.steinlechner @ spoe.at

noe.spoe.at