Sima/Nossek/Ornig: Großes Marktfest für klimafittes Kutschker-Grätzl

Neugestaltung weitgehend abgeschlossen, großes Eröffnungsfest am 7.10 – Noch mehr Markterlebnis am Kutschkermarkt - 35 neue Bäume kommen im Herbst

Wien (OTS) - Wenn das kein Grund zu feiern ist: Der charmante Kutschkermarkt ist gewachsen! 4 neue Marktstände und ein verlängerter Bauernmarkt versprechen künftig noch mehr Markterlebnis in Währing. Auch die farblosen Straßenzüge rund um den Markt haben dieses Jahr ein umfassendes Facelift erhalten und präsentieren sich schon bald mit 35 neuen Bäumen begrünt und klimafit. Die Verwandlung des Grätzls soll gebührend gefeiert werden: Planungs- und Märktestadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteherin Silvia Nossek und Neos-Märktesprecher Markus Ornig laden zum großen Eröffnungsfest am 7. Oktober.

„Die Verwandlung des Grätzls rund um den Kutschkermarkt ist in ihren finalen Zügen. Wir haben den allseits beliebten Markt verlängert, pflanzen 35 neue Bäume und machen aus der Schulgasse eine fahrradfreundliche Straße. Das Projekt kann sich wirklich in jeder Hinsicht sehen lassen! Ich lade alle herzlich ein sich zum großen Fest am 7.Oktober bei guter Musik und kulinarischen Köstlichkeiten selbst ein Bild zu machen“, so Stadträtin Ulli Sima.

Bezirksvorsteherin Silvia Nossek: „Schon jetzt macht die neue Fußgängerzone beim Markt große Freude – den Marktstandler*innen und allen, die hier flanieren und einkaufen gehen. Der neu geschaffene Freiraum ist für alle da: für die Kinder zum Herumlaufen, für die Älteren, um sich auf eine Bank zu setzen und auszuruhen, für die Anrainer*innen, die in Zukunft mehr Grün in ihren Gassen haben.“

Buntes Party-Programm

Mit musikalischen Acts und kulinarischen Köstlichkeiten verspricht das Fest ein gebührender Einstand für das neugestaltete Kutschker-Grätzl zu werden. Musikalisch gerahmt wird der Vormittag von den Wladigeroff Brothers (10-12:30 Uhr), für Unterhaltung sorgt eine Stelzengeherin und für die Jüngsten steht der Spielbus der Wiener Kinderfreunde bereit (10-13 Uhr). Am frühen Nachmittag heißt es dann „Alles Tango“ (13-14 Uhr) und abends wird bei einer Silent Gehsteigdisco unter freiem Himmel gemeinsam getanzt (18-20 Uhr).

„Radwegverbesserung, Verkehrsberuhigung, Markterweiterung sowie die Begrünung rund um den Kutschkermarkt - diese Maßnahmen am Kutschkermarkt sind das Ergebnis von echtem Zusammenhalt und Engagement unserer Bürger*innen. Wir laden alle herzlich ein, die Früchte unserer kollektiven Anstrengungen zu genießen und dieses besondere Ambiente zu feiern. Zukünftig gestalten wir ein einmaliges Einkaufserlebnis für Anrainer*innen, Besucher*innen und schaffen insgesamt ein Ambiente, auf das sich auch die Standbetreiber*innen des Kutschker- und Bauernmarktes freuen,“ freut sich NEOS Wien Märktesprecher Markus Ornig.

Mehr Markt, weniger Verkehr

Das Markterlebnis erstreckt sich in Zukunft über die Schulgasse hinweg entlang der Kutschkergasse in Richtung Schopenhauerstraße. Der gesamte Bereich bis zur Schopenhauerstraße wurde niveaugleich gepflastert. Hier kommen vier fixe Marktstände dazu, der wöchentliche Bauernmarkt wird über die Schopenhauerstraße hinaus vergrößert. Insgesamt wurden in der Kutschkergasse bis zum Währinger Gürtel 17 neue Baumscheiben hergestellt und 5 Mikrofreiräume geschaffen. In einigen der großzügig angelegten Baumscheiben breiten bereits junge Bäume ihre Wurzeln aus – die restlichen Baumpflanzungen erfolgen in den kommenden Wochen.

Begrünung und frisches Flair

Die im März dieses Jahres gestarteten Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan. Mit 35 Bäumen und großzügigen Staudenbeeten wird der Hitze-Hotspot entschärft und mit der fahrradfreundlichen Schulgasse ein wichtiger Lückenschluss im Radverkehrsnetz geschaffen. Die baulichen Maßnahmen am Plateau Schulgasse/Kutschkergasse sowie in der Kutschkergasse bis zum Währinger Gürtel sind bereits abgeschlossen.

Der autofreie Kreuzungsbereich, der direkt an den beliebten Kutschkermarkt angrenzt, ermöglicht bereits ein verkehrsberuhigtes Schlendern durch den verlängerten Markt. Die helle niveaugleich gestaltete Pflasterung verleiht dem Ort ein einladendes Flair und sorgt für optimierte Barrierefreiheit. Durch die ungebundene Bauweise kann Niederschlagswasser versickern. Das entlastet die Kanalisation bei Starkregenereignissen und führt zu einer Temperaturreduktion durch die anschließende Verdunstung. Die neu gepflanzten Bäume spenden künftig Schatten und kühlen die Umgebung. Neue Sitzgelegenheiten und drei Trinkbrunnen laden zum Verweilen ein und bieten Erfrischung. Dazu entsteht auf dem Kreuzungsplateau eine Fußgänger*innenzone, die eine dauerhafte Beruhigung vom Durchzugsverkehr verspricht.

Schulgasse: Neugestaltung verbessert Sicherheit

Aktuell laufen die Bauarbeiten in der Schulgasse. An den Kreuzungen mit der Maynollogasse und der Theresiengasse wurden schon Fahrbahnanhebungen bzw. Gehsteigvorziehungen errichtet, um die Sicht für Fußgänger*innen zu verbessern und die Querungslängen zu verkürzen. Das sorgt für mehr Sicherheit beim Überqueren der Fahrbahn. Als nächstes wird der Kreuzungsbereich Canongasse in Angriff genommen, die ebenfalls mit Gehsteigvorziehungen und Fahrbahnanhebungen für den Fußverkehr maßgeblich verbessert werden und darüber hinaus jeweils einen gepflasterten Aufenthaltsbereich mit neue Sitzmöbeln erhalten.

Auch die Begrünung kommt in der Schulgasse nicht zu kurz. Insgesamt werden hier 18 Bäume und 8 Hochstammsträucher gepflanzt. Alle Baumstandorte im gesamten Projektbereich erhalten eine Bewässerungsanlage, um auch in trockenen Perioden bestmögliche Wachstumsbedingungen zu garantieren.

Hochrangige Radverbindung für Währing

430 Meter fahrradfreundliche Straße werden in der Schulgasse zwischen Martinstraße und Semperstraße umgesetzt und damit ein wichtiger Lückenschluss zum bestehenden Gürtel-Radweg hergestellt. Nach einer bereits 2018 erfolgten fahrradfreundlichen Gestaltung bis zur Martinstraße, präsentiert sich damit nun bald die gesamte Schulgasse auf rund 1100 Metern als angenehm, sicher und einladend für den Radverkehr.

