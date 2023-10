Mahrer/Olischar: Verpflichtendes Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen ist abzulehnen

Verkehrspolitischer Schlingerkurs der SPÖ geht weiter – Linken Ideen von Babler soll offensichtlich neuer Schwung verliehen werden

Wien (OTS) - „Der verkehrspolitische Schlingerkurs der SPÖ geht offensichtlich weiter. Nicht anders ist die aktuelle Haltung der Wiener Stadtregierung in Zusammenhang mit einem verpflichtenden Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen zu erklären“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer zum gestrigen Bericht in der Tageszeitung „Kurier“.

So habe die Stadt Wien in ihrer Stellungnahme zum Nationalen Klima- und Energieplan die rasche Einführung einer österreichweiten Tempo - 100 - Geschwindigkeitsbeschränkung sowie eine entsprechende verstärkte Kontrolle eingefordert. „Die verfehlte Verkehrspolitik der Wiener SPÖ setzt sich auch in diesem Punkt fort“, so die Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar.

Im Juni habe der Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Andreas Babler ebenso die Einführung eines verpflichtenden Tempolimits von 100 km/h auf Autobahnen gefordert und dies mit Zahlen zu belegen versucht, die sich jedoch nicht als valide herausgestellt haben. Im August musste dieser jedoch offensichtlich zurückrudern und habe davon gesprochen, dass er die Leute nicht gesetzlich verpflichten wolle.



„Offensichtlich will man seitens der Wiener SPÖ den linken Ideen und den ursprünglichen Intentionen von Andreas Babler nun neuen Schwung verleihen. Diese Forderungen sind aber ganz klar abzulehnen“, so die beiden abschließend.

