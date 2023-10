Wirtschaftswanderung: 13. Alpenaufstieg für den guten Zweck

Führungskräfte und Diplomaten folgten dem Ruf von café+co und knackten die 400.000-Euro-Spendenmarke

Fügen/Wien (OTS) - Die malerische Kulisse des Zillertals wurde dieses Wochenende in Fügen zum Schauplatz der 13. Wirtschaftswanderung von café+co. Die traditionelle Veranstaltung zog rund 280 Führungskräfte und Diplomaten an, für die neben dem Netzwerken vor allem der karitative Gedanke im Mittelpunkt stand. So wurde mit der heurigen café+co-Wirtschaftswanderung die 400.000-Euro-Marke überschritten. Die Spenden kommen „Netzwerk Tirol hilft“ sowie – seit letztem Jahr – auch der Initiative „Zillertaler helfen Zillertalern“ zugute. Ein besonderer Dank gilt den Partnern der Wirtschaftswanderung: der Spieljochbahn, der Wirtschaftskammer Schwaz, der Industriellenvereinigung Tirol, dem Tourismusverbund „Erste Ferienregion im Zillertal - Fügen-Kaltenbach“ und „CASH – Das Handelsmagazin“. Sie tragen mit ihrer Unterstützung wesentlich zum Zustandekommen der café+co-Wirtschaftswanderung bei.

Wandern für den guten Zweck

Seit der ersten Wirtschaftswanderung im Jahr 2010 werden Spenden für den wohltätigen Zweck gesammelt. Die café+co-Wirtschaftswanderung ist eine Erfolgsgeschichte, wie die Spendenscheck-Galerie beim festlichen Auftakt in Fügen am Freitag zeigte. Mit den Spenden aus der diesjährigen Wanderung wuchs die Summe auf über 400.000 Euro an. „Ich bedanke mich bei jeder und jedem Einzelnen, der uns auf dieser bemerkenswerten Tour begleitet hat. Gemeinsam haben wir nicht nur Berge erklommen, sondern auch einen wichtigen Beitrag für das Leben derer, die es am meisten brauchen geleistet“, so Fritz Kaltenegger, Sprecher der Geschäftsführung von café+co.

Die finale Spendensumme der Wirtschaftswanderung für das Jahr 2023 wird im Dezember im Rahmen der Spendenübergabe an Landeshauptmann Anton Mattle bekannt gegeben. „Tirol begeistert mit seinem atemberaubenden Panorama, aber auch damit, dass wir gemeinsam anpacken und uns gegenseitig unterstützen. Die café+co-Wirtschaftswanderung verbindet das mit dem Austausch und der Vernetzung untereinander. Es ist wirklich beeindruckend, was mit dieser Veranstaltung in den letzten Jahren gelungen ist“, so Tirols Landeshauptmann Anton Mattle. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei all jenen, die anderen mit ihrer Spende unter die Arme greifen.“

Ein beeindruckendes Naturerlebnis

Am Samstag tauchten die Teilnehmer der café+co-Wirtschaftswanderung in die Bergwelt der Zillertaler Alpen ein: Nach dem „Aufstieg“ mit der Spieljochbahn startete die 8 km lange Rundwanderung. Umgeben von einem eindrucksvollen Panorama zelebrierte Pfarrer Erwin Gerst eine Bergmesse, bevor es zum gemütlichen Ausklang ins Bergrestaurant „Mountain Loft“ ging.

Miteinander auf der Alm

café+co International-Geschäftsführer Fritz Kaltenegger sowie der Organisator und Gründer der Wirtschaftswanderung, Herbert Rieser, bedanken sich bei WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz sowie Heinz und Maximilian Schultz mit ihrem Team von der Schultz Gruppe für die Unterstützung bei der Organisation der Veranstaltung. Gemeinsam konnten sie Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Sport begrüßen: u.a. Bundesminister Norbert Totschnig und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle sowie

Nationalrat und Tiroler Landwirtschaftskammer Präsident Josef Hechenberger, Fügens Vizebürgermeisterin Evi Bielau, LAbg Katrin Brugger, Bezirksobfrau der Wirtschaftskammer Schwaz und 1. Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Tirol Martina Entner, der Obmann der Erste Ferienregion im Zillertal Ernst Erlebach, Zillertal Tourismus-Geschäftsführer Ronald Felder, Geschäftsführer Tourismusverband Fügen Manfred Pfister,Obmann Innsbruck-Tourismus Peter Paul Mölk, All4con-CEO Christian Kren, Koordinator des „Netzwerk Tirol hilft“ Herbert Peer, Obfrau des Vereines „Zillertaler helfen Zillertalern“ Theresia Rauch, BILLA-Vorstandssprecher Robert Nagele, Leadersnet-CEO Paul Leitenmüller, A1-COO Martin Resel, Rudolf Thalervon Society Magazin, Botschafterin von Schweden Annika Markovic, Botschafterin von El Salvador Julia EmmaVillatoro Tario, Botschafter von Mexiko Luis Javier Campuzano Pina, Botschafter von Slowakei JozefPolakovič, Botschafter von Peru Luis Alberto Campana Boluarte, Botschafter der Liga der arabischen Staaten Samir Koubaa, druck.at Geschäftsführer Gerhard Patek, MANN+HUMMEL Vice President Danijel Aleksic, Privatquelle Gruber Geschäftsführer Hermann Gruber, BiologoN Geschäftsführerin Martina Pletzenauer, Direktor Casino Seefeld und Innsbruck Martin König, Geschäftsführer Tiroler Rohre Max Kloger, Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher, Volksbank Wien-Direktor Wolfgang Layr, Austria EMAIL AG Vorstand Martin Hagleitner, Stadler Schuhfabrik Geschäftsführer Bernhard Stadler, Moderatorin und Dancing Star Cornelia Kreuter, EatHappy ToGo CEO Peter Sturm, 11er CEO Thomas Schwarz, ISS Österreich Executive Board Member Marcus Mizerovsky, RegionalMedien Tirol Geschäftsführer Thomas Zerlauth, Compact Electric Geschäftsführerin Ulrike Haslauer, PORR CFO Klemens Eiter, Mitglied des Management Board Brau Union Österreich Gabriela-Maria Straka, Geschäftsführungsmitglied des Christophorus Flugrettungsverein KlausSchwarzenberger, ORF-Tirol Direktorin Esther Mitterstieler, LOOMIS Österreich Geschäftsführerin Regina Mittermayer-Knopf, Raiffeisen Landesbank Oberösterreich Markt Corporates Marco Ginder, Grimex General Manager Aleksandar Gros, Naber Kaffee Geschäftsführer Marco Salvatori, café+co Österreich Geschäftsführer Gerald Matzner-Holsmer, Manstein Verlag-Geschäftsführer Markus Gstöttner, Firmengründer & Schweindlbauer Franz Habel von der Vulcano Schinkenmanufaktur, Phoenix Contact CEO Thomas Lutzky, Bundesweinkönigin Sophie Hromatka, BIG-Aufsichtsratsvorsitzende Christine Catasta sowie die Ex-Profisportler Katharina Gutensohn und Christian Mayer, Tiroler Schmäh und TikTok Star „Mattl“

Über café+co International

café+co ist als Qualitäts- und Serviceleader im Bereich Automaten-Catering und Kaffeeversorgung in Zentral- und Osteuropa mit derzeit 10 operativen Tochtergesellschaften in Österreich und in sieben weiteren Ländern tätig. Die Unternehmensgruppe beschäftigt sich vor allem mit dem Betrieb und Service von Automaten für Heiß- und Kaltgetränke bzw. Snacks sowie Espressomaschinen. Im Jahr 2021 lag die Konsumation aufgrund der Corona-Pandemie bei 400 Mio. Portionen. In den Jahren zuvor wurden an den über 60.000 café+co Standorten eine halbe Milliarde Portionen konsumiert. Neben den vollautomatischen café+co Shops in Privatunternehmen und öffentlichen Einrichtungen betreibt café+co zudem elf Selbstbedienungscafés und einen café+co Corner. In der Unternehmensgruppe sind rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt.

