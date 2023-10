AVSIO: Pressekonferenz zur IKT-Sicherheitskonferenz 2023

Wien (OTS) - Am 3. und 4. Oktober 2023 findet die diesjährige IKT-Sicherheitskonferenz in Linz statt. Dazu findet am Dienstag, den 3. Oktober 2023, eine Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, dem Präsidenten der FH Oberösterreich, Gerald Reisinger und dem Leiter des Abwehramtes, Generalmajor Reinhard Ruckenstuhl, im Design Center Linz statt.

Die Konferenz ist im deutschsprachigen Raum die größte ihrer Art und wird seit über zehn Jahren vom Österreichischen Bundesheer durchgeführt, um über IKT-Sicherheit zu informieren.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Mit der Akkreditierung ist anschließend ein Besuch der Konferenz möglich. Eine Anmeldung ist bis 2. Oktober, 20:00 Uhr unter +43 664-622-1005 bzw. presse @ bundesheer.at verpflichtend.

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream unter presseraum.bundesheer.at übertragen!



Ablauf:

08:30 Uhr Akkreditierung beim Eingang Design Center Linz

09:00 Uhr Eröffnung der Konferenz

Begrüßungsrede Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

11:00 Uhr Beginn Pressekonferenz

11:30 Uhr voraussichtliches Ende der Pressekonferenz

Zeit & Ort:

Ab 08:30 Uhr Akkreditierung beim Eingang Design Center Linz,

Europaplatz 1, 4020 Linz

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer