FP-Murlasits: Völliges Kontrollversagen bei SPÖ-Niederösterreich

Lustreise mit Steuergeld nach Madrid, während 20 Mitarbeitern die Kündigung droht

St. Pölten (OTS) - „Da hat der selbsternannte Herr Kontrolllandesrat Hergovich nicht gut kontrolliert“, regierte der niederösterreichische FPÖ-Landesparteisekretär Alexander Murlasits auf die Lustreise mehrerer SPÖ-Klubmitglieder nach Madrid. „Offenbar verfügt der SPÖ-Landtagsklub trotz drohender Kündigung von 20 langgedienten Mitarbeitern über ausreichend finanzielle Mitteln, um gemeinsam auf Urlaub fliegen zu können“, vermutet Murlasits.

Wahrscheinlich hat Hannes Weninger, der Klubobmann der SPÖ Niederösterreich, der sich im kleinen Kreis (Anm.: den niederösterreichischen SPÖ-Mitgliedern) gerne als “Anti-Teuerungs-Kämpfer” präsentiert, bei einer Billigfluglinie gebucht und gedacht damit sei alles in Butter, so Murlasits. Jedenfalls dürften sich die Lustreisenden um Weninger recht tapfer gefühlt haben, weil sie es, anders als wenn es ins Büro geht, einmal geschafft haben früh am Morgen aufzustehen. Denn Weniger postet:

„Early Bird. Mit dem Pyjamaflieger am Weg nach Madrid.“

Diese SPÖ-Lustreise lasse einige Fragen offen, so Murlasits. Etwa warum die Landtagsgruppe ihren Chef-Kontrollor Hergovich zu Hause gelassen hätte. Oder, so Murlasits weiter, was die Genossen eigentlich in Madrid verloren hätten. Denn dort gebe es weder ein Marx-Museum, noch eine Lenin-Büste, und schon gar kein Babler-Fanshop.

Sven „Der Kontrollor“ Hergovich sei dem Vernehmen nach nicht rasend begeistert von der Lustreise seiner Genossen gewesen, was Murlasits jedoch darauf zurückführt, dass er daheim bei seiner Plüschtiersammlung habe bleiben müssen und vom spanischen Krusten-und Schalentierbuffet nur die Bilder zu sehen bekommen habe.

