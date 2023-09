NEOS: Julian Steiner übernimmt Kommunikation für Vorsitzende und Klubobfrau Meinl-Reisinger

Im Parlamentsklub koordiniert Monika Payreder künftig die Medien- und Pressearbeit

Wien (OTS) - NEOS stellen mit Blick auf das kommende Wahljahr ihr Medienteam neu auf. Julian Steiner übernimmt ab sofort als Sprecher die Kommunikation für NEOS-Vorsitzende und -Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger. Ihr bisheriger Pressesprecher Leonhard Steinmann wechselt zurück in die Privatwirtschaft.

Steiner gilt als erfahrener Kommunikations-Profi, er kommuniziert schon seit 2017 in unterschiedlichen Funktionen für NEOS. Der frühere Radio-Journalist begleitete verantwortlich mehrere nationale und regionale Wahlkämpfe der pinken Bürger:innen-Bewegung und erhielt 2021 den Titel „Politiksprecher des Jahres“. Zuletzt war er unter anderem als Sprecher des Parlamentsklubs im Einsatz.



Diese Rolle übernimmt künftig Monika Payreder, die die Medien- und Pressearbeit des Klubs und der weiteren Abgeordneten koordinieren wird. Erfahrung sammelte Payreder unter anderem als Redakteurin und Chefin vom Dienst bei Kurier, News und Servus TV. Seit 2019 ist sie im NEOS-Kommunikationsteam.



Beate Meinl-Reisinger: Beste Kräfte für das Ziel, Österreich zu erneuern



Beate Meinl-Reisinger: „2024 wollen wir unserem Ziel, Österreich zu erneuern, einen großen Schritt näherkommen. Um uns perfekt dafür aufzustellen, holen wir die besten Kräfte an die richtigen Stellen. Ich freue mich sehr, mit Julian Steiner einen erfahrenen Kommunikationsprofi an meiner Seite zu habe, der bereits etliche Wahlkämpfe auf Bundes- und Landesebene erfolgreich geschlagen hat. Mit ihm und dem gesamten Presse- und Kommunikationsteam in Klub und Partei werden wir unsere Ideen für ein neues Österreich noch gezielter und schlagkräftiger nach außen tragen.“



