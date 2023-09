AVISO: Kampagnenauftakt, Montag, 02. Oktober, 16:00 Uhr, Wien Mitte: „Sexismus ist #NICHTOKAY!“

Auftaktaktion der Sozialistischen Jugend zur neuen Antisexismus-Kampagne #NICHTOKAY

Mit unserer Kampagne “#NICHTOKAY” wollen wir ein Zeichen setzen und zeigen, dass Sexismus - egal in welcher Form auch immer - nie okay ist! Paul Stich / Fiona Schindl, SJ

Wien (OTS) - „Unsere Gesellschaft ist nach wie vor durch und durch sexistisch. Egal ob in der Schule, im Beruf oder auf Partys - Frauen sind oftmals Ungleichbehandlung, Häme, Spott und im schlimmsten Fall Gewalt ausgeliefert. 7% der Frauen erlebten in den vergangenen drei Jahren eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, im Schulwesen sind es sogar ganze 17%. Für uns als Sozialistische Jugend sind diese Umstände nicht länger hinnehmbar. Mit unserer Kampagne “#NICHTOKAY” wollen wir ein Zeichen setzen und zeigen, dass Sexismus - egal in welcher Form auch immer - nie okay ist! Diskriminierende Strukturen in unserer Gesellschaft müssen aufgebrochen werden!“, so Paul Stich und Fiona Schindl, Vorsitzender bzw Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich, im Rahmen des Starts der Kampagne #NICHTOKAY.

Zum Kampagnenstart veranstaltet die Sozialistische Jugend eine Straßenaktion mit kurzen, begleitenden Reden.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen!

Wann: Montag, 02.10., 16:00 Uhr

Wo: Wien Mitte, (vor) The Mall, 1030 Wien





