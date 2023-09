Neues Spitalsmanagement für die AUVA-Region Süd

Simone Teichert übernimmt die Verwaltungsleitung der AUVA Unfallkrankenhäuser Steiermark und Klagenfurt am Wörthersee sowie die Rehabilitationsklinik Tobelbad

Wien/Graz/Klagenfurt (OTS) - Simone Teichert wird mit 1. Oktober 2023 als Spitalsmanagerin die Verwaltungsleitung für die AUVA-Einrichtungen in der Steiermark und in Kärnten (Rehabilitationsklinik Tobelbad, Unfallkrankenhaus Steiermark mit den Standorten Graz und Kalwang, Unfallkrankenhaus Klagenfurt am Wörthersee) und in Personalunion die Standortleitung in Tobelbad übernehmen.

Kernaufgabe des Spitalsmanagements ist die Leitung der regionalen Krankenanstalten im Bereich der Verwaltung sowie die Etablierung von standortübergreifenden Prozessen. Zudem kommt dem Spitalsmanagement eine wichtige Aufgabe bei der Realisierung von zukunftsweisenden Kooperationen, Projekten und Innovationen zu.

Mag.a Simone Teichert (49), MBA ist seit dem Jahr 1995 in verschiedenen Positionen für die AUVA tätig, zuletzt seit 2020 als Verwaltungsleiterin des Traumazentrums Wien.

„Unsere vier Standorte in Kärnten sowie in der Steiermark genießen einen exzellenten Ruf und sind ein wesentlicher Eckpfeiler der medizinischen bzw. rehabilitativen Versorgung im Süden Österreichs. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit einem hochmotivierten Team, diese Standorte im Sinne unserer Patient:innen und Mitarbeiter:innen weiterzuentwickeln“, so Teichert.

