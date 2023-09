Einmalige Gelegenheit: 48er-Museum lädt zum Besuch

Wien (OTS) - Nach mehrjähriger Unterbrechung öffnet das 48er-Museum auf der Deponie Rautenweg in Wien 22 für eine Nacht seine Türen. Im Rahmen der „Langen Nacht der Museen“ am 7. Oktober lädt die einzigartige Sammlung zum exklusiven Besuch ein. Das Museum zeigt historische und zeitgenössische Exponate sowie Bilder aus über 100 Jahren Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst in Wien. Besondere Highlights sind die vielen historischen Fahrzeuge – von der Pferdekutsche bis zum Müllwagen aus den 70er Jahren – die nicht nur Kinderherzen höherschlagen lassen. Die Mitarbeiter*innen des 48er-Museums erwarten die Besucher*innen in allen Museumsbereichen und stehen bei Fragen und für Führungen zur Verfügung. Auf die jungen Gäste wartet ein Spiel- und Bastelprogramm.

48er-Museum

Deponie Rautenweg

Rautenweg 83

1220 Wien

am 7. Oktober 2023 von 18:00 bis 01:00 Uhr geöffnet.

