Volksschule Spillern feierlich eröffnet

LH Mikl-Leitner: Dieses Gebäude ist ein Signal, das für Zukunft und Optimismus steht

St. Pölten (OTS) - In der Marktgemeinde Spillern (Bezirk Korneuburg), Schulgasse 6, wurde am gestrigen Nachmittag die neu errichtete Volksschule von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner offiziell eröffnet. Das modern, hell, freundlich und offen gestaltete Gebäude, das acht Klassenzimmer, Bibliothek, diverse Freizeit-, Gruppen- und Nebenräume, einen großen Turnsaal, große Aula und Küche umfasst, wurde in einer Bauzeit von rund einem Jahr errichtet. 12 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten hier 117 Kinder. Die Segnung wurde durch Pfarrer Paul Dubovsky und den Superintendenten-Stellvertreter Christian Brost vorgenommen. Für die Umrahmung der Feier sorgten musikalische Darbietungen der Volksschulkinder.

„Dieses Projekt ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich gelungen, diese Schule lässt keinen Wunsch offen. Die neue Volksschule ist ein wunderschönes Schmuckkästchen geworden und dieses Gebäude ist ein wichtiges Signal in Richtung Zukunft und Optimismus“, sagte Mikl-Leitner, die auch betonte: „Die Lehrerinnen und Lehrer und die Direktorin arbeiten hier mit sehr viel Kompetenz und Herzblut und leisten eine wirklich tolle Arbeit.“ Die Landeshauptfrau sprach dem Lehrerteam und allen, die hier tätig sind, Respekt, Dank und Anerkennung aus, weiters sicherte sie der Marktgemeinde Spillern die volle Unterstützung für ihre Anliegen zu.

Die neue Schule ist nach „Clustern" aufgebaut. Immer zwei Klassenzimmer und ein Gruppenraum sind durch einen „Marktplatz“ verbunden, bilden also eine Einheit, die ein klassenübergreifendes Lernen ermöglicht. „Dieses Projekt beschäftigt uns seit zehn Jahren. Es war ein mutiger Schritt, diese Volksschule neu zu errichten. Am Dach gibt es bald eine Photovoltaikanlage und es ist eine Fassadenbegrünung geplant“, sagte Bürgermeister Thomas Speigner.

Direktorin Claudia Weber-Willmann führte aus: „Ich durfte das pädagogische Konzept beisteuern und der Architekt hat meine Vision großartig verstanden und umgesetzt." Zu Wort kamen noch unter anderem Vizebürgermeisterin Christine Wessely, Abgeordneter Christian Gepp und Architekt Christoph Janauschek.

