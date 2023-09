13. Bezirk: Konsolenspiele in der Bücherei testen

Stadt Wien – Büchereien nehmen am TOMMI-Kindersoftwarepreis 2023 teil

Wien (OTS) - Am 10. und 13. Oktober sind Gaming-affine Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren eingeladen als Teil der Kinderjury des TOMMI-Kindersoftwarepreises 2023 Konsolenspiele zu spielen, zu testen und zu bewerten. Denn die Bücherei Hietzing ist dieses Jahr Teil des deutschen Kindersoftwarepreises TOMMI. Der Kindersoftwarepreis TOMMI zeichnet zum 22. Mal die besten Spiele und digitalen Lernangebote für Kinder und Jugendliche aus. Erst legt eine Fachjury aus Pädagog*innen, Wissenschaftler*innen, Journalist*innen und Bildungsexpert*innen die Nominierungen fest. Dann sind Kinder und Jugendliche in rund 50 Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Reihe, die Spiele zu testen. Die Preisverleihung findet am Sonntag, den 3. Dezember 2023, um 20 Uhr bei KiKA im Medienmagazin „Team Timster“ statt.

Die neu gestaltete Bücherei Hietzing in der Preyergasse ist damit Teil eines Netzwerks von rund 50 Bibliotheken in Deutschland, Österreich und Schweiz, in denen die Kinder- und Jugendjurys die letzte Entscheidung über die Gaming-Preise fällen. Die Stadt Wien – Büchereien bieten seit langem Konsolenspiele zum Leihen an, das Angebot besteht mittlerweile aus über 2.000 Konsolenspielen.

Der TOMMI-Kindersoftwarepreis 2023

Herausgeber und Partner des Preises Herausgeber des TOMMI ist das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Partner des Preises sind die Auerbach Stiftung, der Verein Biblioplay!, biblio}suisse, der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, Gaming ohne Grenzen, KiKA, Kita-Onlinekongress, Partner & Söhne, und das ZDF.

Rückfragen & Kontakt:

Patrik-Paul Volf



Leiter Öffentlichkeitsarbeit Stadt Wien - Büchereien

Telefon: +43 1 4000 84532

E-Mail: patrik.volf @ wien.gv.at