Stocker: „SPÖ muss all ihre Kleingarten-Deals offenlegen“

Der rote Filz in Wien muss dringend weg

Wien (OTS) - „Die SPÖ muss all ihre Kleingarten-Deals transparent offenlegen. Das ist der einzig gangbare Weg, nachdem kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein neuer dubioser Fall öffentlich wird, bei dem ein SPÖ-Politiker zu Freundschafts-Preisen Grund und Boden in einem Kleingarten gekauft hat. Angesichts der Menge dieser Fälle muss man feststellen, dass diese Kleingarten-Deals in der SPÖ offenbar System haben. Persönliche Bereicherung steht offenbar bei der Sozialdemokratie an der Tagesordnung“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.

„Einmal mehr sehen wir, wie sich SPÖ-Funktionäre zum persönlichen Vorteil an der Stadt Wien bedienen als gäbe es kein Morgen. Der rote Filz in Wien muss dringend weg“, so Stocker, der abschließend betont: „Wo ist eigentlich der pinke Vizebürgermeister und Transparenz-Stadtrat Christoph Wiederkehr? Wir sehen abermals dass die NEOS immer dann, wenn Transparenz tatsächlich notwendig wäre, rein gar nichts zu dieser beitragen.“

