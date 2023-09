„IM ZENTRUM“: Burger, Gärten, Taliban – Hört sich so der Wahlkampf an?

Am 1. Oktober um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - ÖVP und FPÖ sind diese Woche mit Image-Kampagnen in den politischen Herbst gestartet. Beide Parteien kamen zur gleichen Zeit in Erklärungsnot: die ÖVP mit einem in den sozialen Medien verbreiteten Video von Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer mit umstrittenen Aussagen zu Kinderarmut, Frauenteilzeit und Sozialpartnerschaft; die FPÖ mit einer Reise ehemaliger Funktionäre zum Taliban-Regime nach Afghanistan. Und auch die SPÖ steht wegen Kleingarten-Deals einiger Wiener Funktionäre in der Kritik. Wie sehr ist die Aufregung über die Affäre beim jeweils anderen politischen Gegner Ausdruck eines beginnenden Vorwahlkampfs für die nächste Nationalratswahl? Wie viel konstruktive politische Arbeit ist angesichts dieses Klimas in den nächsten Monaten noch möglich? Und welches Bild vermittelt die Politik in der Öffentlichkeit und im Ausland?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 1. Oktober 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Christian Stocker

Generalsekretär, ÖVP

Sven Hergovich

Landesparteivorsitzender NÖ, Mitglied im Bundespräsidium, SPÖ

Martina Salomon

Chefredakteurin „Kurier“

Matthew Karnitschnig

Journalist „Politico“

