KORREKTUR zu OTS171: Kocher und Kraus-Winkler gratulieren dem Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater zum „EU Organic Award“

Auszeichnung als „Best Organic Restaurant“ wichtige Bestätigung für die Bemühungen der Branche

Wien (OTS/BMAW) - „Der ‚EU Organic Award‘ ist eine weitere Bestätigung dafür, dass das Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater, einen klaren Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit geht. Auch beweist es, dass die Gäste ein biologisch-nachhaltiges Kulinarik-Erlebnis schätzen. Die Luftburg steht damit stellvertretend für all jene in der Tourismusbranche, die die Vision von nachhaltigem Tourismus teilen und die Branche insgesamt weiter voranbringen wollen. Herzliche Gratulation zu dieser großartigen Auszeichnung!“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher und Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Die „EU Organic Awards“ werden gemeinsam von der Europäischen Kommission, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem Europäischen Ausschuss der Region, COPA-COGECA und IFOAM Organics Europe organisiert und in 7 Kategorien vergeben.

Als Betrieb mit dem Österreichischen Umweltzeichen setzt die Luftburg auch im Energie-Bereich auf Nachhaltigkeit. So wird der Strombedarf zu 100 Prozent durch erneuerbare Energieträger gedeckt, beispielsweise durch die hauseigene Photovoltaik-Anlage.

„Bio und Nachhaltigkeit sind bei uns absolut im Fokus. Wir zeigen, dass man sowohl nachhaltig als auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Wir sehen den Weg in die Nachhaltigkeit als „immerwährendes“ Projekt, als Weg, der nie zu Ende ist. Oft sind es auf diesem Weg kleine Schritte, die wir setzten – aber viele kleine Schritte, werden zu einem Großen. Wir setzen alle unsere Maßnahmen aus tiefster Überzeugung, weil wir es als unsere Verantwortung sehen, auch den nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Es gibt keinen Planeten B. Deswegen sind wir stolz, für all die Arbeit und die Initiativen, die wir setzen, auch Anerkennung zu erhalten,“ so Paul Kolarik, Eigentümer und Geschäftsführer des Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater.

