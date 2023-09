9. und 19. Bezirk: Glatzgasse/Heiligenstädter Straße – Radweg wird verbreitert

Wien (OTS) - Am Montag, dem 2. Oktober 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Verbreiterung des bestehenden Zwei-Richtungs-Radweges in der Glatzgasse im Abschnitt zwischen Gürtel und Heiligenstädter Straße im 9. und 19. Bezirk.

In der Heiligenstädter Straße im Bereich Glatzgasse wird eine Mittelinsel entfernt. Zudem werden am Liechtenwerder Platz vor den Hausnummern 1 und 2 die bestehenden Aufstellflächen für Radfahrende vergrößert und die Gehsteige angepasst.

Verkehrsmaßnahmen

Grundsätzlich erfolgen die Bauarbeiten in der Glatzgasse tagsüber unter Aufrechterhaltung einer Restfahrbahnbreite von 3,50 Metern. Der Radweg in der Glatzgasse in Richtung 9. Bezirk ist auf Baudauer gesperrt. Der Radverkehr in Richtung 19. Bezirk wird im Mischverkehr geführt. Während der Arbeiten an der Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich Heiligenstädter Straße/Glatzgasse – zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr Früh – wird der Linksabbiegestreifen von der Heiligenstädter Straße in die Glatzgasse in Anspruch genommen. Das Linksabbiegen von der Heiligenstädter Straße in die Glatzgasse ist temporär nicht möglich.

Während der Arbeiten an der Ampelanlage am Kreuzungsplateau Heiligenstädter Straße/Glatzgasse – zwischen 20 Uhr und 5 Uhr – stehen dem Verkehr mindestens zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Während der Arbeiten am Liechtenwerder Platz vor den Hausnummern 1 und 2 wird ein provisorischer gemischter Geh- und Radweg am Gehsteig errichtet.

Der öffentliche Verkehr sowie der Fußverkehr werden aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 9., 19., Glatzgasse zwischen Gürtel, Heiligenstädter Straße und Liechtenwerder Platz

Baubeginn: 2. Oktober 2023

Geplantes Bauende: 30. November 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

