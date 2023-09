21. Bezirk: Fahrbahnsanierungsarbeiten in Abschnitt der Katsushikastraße

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 3. Oktober 2023, mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Katsushikastraße im Abschnitt zwischen Leopoldauer Straße und Steinheilgasse in Fahrtrichtung Brünner Straße im 21. Bezirk. Die Arbeiten finden unter Freihaltung eines Fahrstreifens statt.

Baubeginn: 3. Oktober 2023

Geplantes Bauende: 5. Oktober 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

