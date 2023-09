SPÖ-Oxonitsch/Gruber-Pruner: „Kinder haben Recht auf gesunde Ernährung“

Kanzler empfiehlt Fast-Food – SPÖ setzt mit Spitzenkoch gesundes, warmes Mittagessen für Kinder um

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Sprecher für Kinderrechte im Nationalrat Christian Oxonitsch und die Kinder- und Jugendsprecherin im Bundesrat Daniela Gruber-Pruner sind sich einig: „Kinder haben das Recht auf gesunde Ernährung. Wenn die Teuerung Eltern so massiv trifft, dass sie dieses Recht nicht länger garantieren können, hat die Regierung, hat dieser Kanzler versagt.“ ****

Christian Oxonitsch: „Es ist der Alptraum jedes Elternteils, wenn sich die gesunde und ausgewogene Ernährung für das eigene Kind aus finanziellen Gründen nicht mehr ausgeht. Dieser Alptraum ist für viele Familien inzwischen traurige Realität. Dass der einzige Rat des Bundeskanzlers an diese Eltern ist, dass sie doch zur Fast-Food-Kette gehen sollten, ist beschämend und zeigt, wie weit sich die ÖVP von der Realität der Menschen entfernt hat.“ Die Zahlen seien eindeutig, hält Oxonitsch fest: 447.000 Personen, darunter 78.000 Kinder und Jugendliche, hatten im Jahr 2022 aus finanziellen Gründen nicht die Möglichkeit, zumindest jeden zweiten Tag eine ausgewogene Mahlzeit zu sich zu nehmen. „Dass sich dann auch noch die Familienministerin hinstellt und die schockierenden Aussagen des Kanzlers zu relativieren versucht, ist ein Schlag ins Gesicht für alle betroffenen Familien“, kritisiert Oxonitsch das Statement von Ministerin Raab in der gestrigen ZIB.

Daniela Gruber-Pruner: „Vorschläge, wie die Situation für armutsbetroffene und -gefährdete Familien tatsächlich verbessert werden können, liegen zur Genüge am Tisch. Als ersten Schritt muss gewährleistet werden, dass Kinder zumindest eine gesunde Mahlzeit am Tag bekommen. In den Schulen erreichen wir die Kinder – hier müssen wir ansetzen und ein kostenloses Mittagessen umsetzen.“ Die Bundesrätin verweist dabei etwa auf Wien, wo es seit Herbst 2023 ein kostenloses Mittagessen in der Ganztagesbetreuung an ganztägig geführten offenen Pflichtschulen gibt. Auch der SPÖ-Bundesparteivorsitzende Andreas Babler hat als Traiskirchner Bürgermeister das gesunde, warme Mittagessen umgesetzt. Am heutigen Freitag wurde das Projekt „Volxküche Traiskirchen“, das in Kooperation mit dem Spitzenkoch Sepp Schellhorn ins Leben gerufen wurde, im Gemeinderat beschlossen. „Während der Bundeskanzler Familien Fast-Food empfiehlt, setzt die SPÖ das Recht auf gesunde Ernährung für Kinder in ihrem Wirkungsbereich um“, hält Gruber-Pruner fest. In Traiskirchen wird durch eine soziale Staffelung sichergestellt, dass das Mittagessen des Spitzenkochs für alle Familien leistbar ist. „Die Gesundheit und damit auch die gesunde Ernährung von Kindern muss endlich auch für die Bundesregierung zur Priorität werden“, so Gruber-Pruner abschließend. (Schluss)ts/up



