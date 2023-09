Wiener Landtagspräsident Ernst Woller besucht von Wien geförderte Bildungseinrichtungen in Tirana, Albanien

Wien (OTS) - Im Rahmen des EZA Leitprojekts der Stadt Wien „Al-VET – Quality for All“ besuchte Wiens Erster Landtagspräsident Ernst Woller am 28. September 2023 qualitativ hochwertige und sozial inklusive Einrichtungen der Berufsausbildung in Tirana, der Hauptstadt Albaniens.

Um einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation in Albanien zu leisten, fördert die Stadt Wien ein vom OeAD konzipiertes Projekt zur Berufsausbildung von jungen Menschen im Bereich Tourismus und IT. Ziel ist es, die Qualität und den Zugang zu Berufsausbildungsangeboten in den Sektoren Tourismus und Gastgewerbe sowie IT zu erhöhen und einen Beitrag zur Steigerung der Erwerbsfähigkeit von Mädchen und Frauen zu leisten. Tourismus, Gastgewerbe und IT gehören auch in Albanien zu jenen Sektoren mit den größten Wachstumszahlen und damit steigender Beschäftigung, aber auch steigendem Fachkräftemangel.

Auf dem Programm stand zunächst der Besuch der IT-Schule „Hermann Gmeiner“, die eine hochwertige Ausbildung im Bereich IT mit besonderem Schwerpunkt der Förderung des Zugangs von Mädchen zu technischen Berufen anbietet. Bei der Schulbesichtigung besuchte Landtagspräsident Woller auch zwei Computer-Labs, die im Rahmen des EZA Leitprojekts der Stadt Wien „Al-VET – Quality for All“ eingerichtet wurden, und übergab ein Multifunktionsgerät.

Landtagspräsident Ernst Woller: „Die Stadt Wien legt in ihren internationalen Kooperationen einen starken Fokus auf die Stärkung des Zugangs von Mädchen und Frauen zu relevanten beruflichen Qualifikationen. Im Sinne sozialer Gerechtigkeit und sozialer Kohäsion ist es Wien wichtig, allen einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren. Gute Ausbildung ist dafür eine Voraussetzung.“

Bei der anschließenden Gesprächsrunde mit ca. 30 Schülerinnen zum Thema „Wie können mehr Mädchen für eine IT-Ausbildung gewonnen werden“ war unter anderem auch eine Vertreterin der Frauenwirtschaftskammer anwesend.

Anschließend besuchte Landtagspräsident Woller zusammen mit der Wiener Delegation und in Begleitung des Österreichischen Botschafters in Tirana, Dr. Christian Steiner, den Bürgermeister von Tirana, Erion Veliaj, in seinen Amtsräumlichkeiten.

Nach einem anregenden Austausch stand ein Besuch des Internats an der Wirtschaftsschule auf dem Programm. Mit Unterstützung der Stadt Wien waren mehrere Räumlichkeiten des Internats neu ausgestattet worden, darunter ein Aufenthaltsraum, ein Studiersaal, die Internatsküche und die Mensa, die feierlich eröffnet wurden. Auch in den albanischen Städten Saranda und Korca wurden Internate mit Unterstützung der Stadt Wien modernisiert.

Bei allen Gesprächen stand die Förderung des Zugangs von Mädchen zu Berufsbildung im Mittelpunkt, wobei Internate, in denen auch Mädchen aus entfernteren Landesteilen untergebracht werden können, eine zentrale Rolle spielen.

Ernst Woller dazu: „Internate haben eine große Rolle und damit Verantwortung, sicherzustellen, dass Mädchen in Albanien Zugang zu Ausbildung bekommen. Die heutige Anwesenheit von Bürgermeistern dreier Städte, Tirana, Saranda und Korca, ist ein wichtiges Zeichen der Unterstützung, und die von der Stadt Wien modernisierten Internate in Albanien sind beeindruckende good practice Beispiele. Es ist schon sehr erfreulich, berufsbildende Schulen in Tirana zu besuchen, in denen in allen Räumen und auf allen Geräten auf die Kooperation mit der Stadt Wien hingewiesen wird.“

Eine weitere Gesprächsrunde mit Jugendlichen im Internat zu ihren Erwartungshaltungen an eine gute Ausbildung rundete den Besuch ab.

Das Wiener EZA-Leitprojekt „Al-VET – Quality for All“ wird seit 1. September 2021 von der Projektträgerorganisation OeAD – Agentur für Bildung und Internationalisierung umgesetzt und soll bis voraussichtlich Mitte/Ende 2024 abgeschlossen werden.

