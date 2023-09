Startschuss für den Monat der Senior:innen 2023

Großer Auftakt in den Monat der Senior:innen 2023, mehr als 60 Veranstaltungen im Oktober für Wiener Senior:innen

Wien (OTS) - Mit einem großen Fest im Kursalon Hübner feiert Wien die Wiener:innen 60plus und den Monat der Senior:innen im Oktober 2023.

Am 29. September 2023 eröffnen für die Stadt Wien Gemeinderätin Gabriele Mörk, Fonds Soziales Wien (FSW) Geschäftsführerin Susanne Winkler und Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien Sabine Hofer-Gruber im Kursalon Hübner den Monat der Senior:innen 2023.

Das diesjährige Motto des Festes sind die "50er/60er Jahre". Bei passender Musik, Tanzsessions, Unterhaltung und Informationen stehen die Wiener Senior:innen und die Angebote, die ihnen Wien zu bieten hat, im Rampenlicht.

Gemeinsam Vielfalt erleben

Bereits zum 13. Mal steht der Oktober wieder im Zeichen der Wiener Senior:innen. Ab dem 1. Oktober, der internationale Tag der älteren Generation, bis zum 31. Oktober gibt es ein breites Spektrum von Veranstaltungen aus verschiedensten Bereichen.

„So vielfältig wie die Wiener Senior:innen sind, so vielfältig ist auch das Angebot im Oktober. Die Themen reichen von Tanz und Kulinarik über Grätzeltouren und Wanderungen bis hin zu Gesundheit und Digitales. Die Veranstaltungen sind großteils kostenfrei und es ist für jeden Geschmack was passendes dabei“, fasst Sabine Hofer-Gruber, Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien, das Programm im Oktober zusammen.

FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler betont: „So vielfältig wie die Bedürfnisse der Wiener Senior:innen sind, so vielfältig ist auch das FSW Leistungsangebot für sie. Ob die mehrstündige Alltagsbegleitung, ein Besuch im Tageszentrum, das Wohnen in Senior:innenwohngemeinschaften oder in einem Pflegewohnaus - jede Wienerin und jeder Wiener soll sich sicher sein, das passende Angebot zu finden. Angebote, die man sich leisten kann und die ein Altern in Würde ermöglichen. Das ist unser Anspruch und das ist unser Ziel für die Senior:innen in dieser Stadt.“

Über den Monat der Senior:innen

Das Team Wien für Senior:innen im Fonds Soziales Wien stellt jährlich, heuer bereits zum 13. Mal, gemeinsam mit Kooperationspartner:innen ein vielfältiges Programm zusammen. Damit soll die vielfältige und lebendige Seite der Stadt für Senior:innen erlebbar gemacht werden und die Kooperationspartner:innen entdecken die Wiener Senior:innen als Zielgruppe für ihre Angebote.

Wiener Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen bieten so im Oktober 2023 über 60 Veranstaltungen. Von 1. bis 31. Oktober 2023 finden nahezu täglich Events und Aktivitäten statt, die dazu einladen, das vielfältige Angebot der Stadt Wien neu, wieder oder noch intensiver kennenzulernen.

Das gesamte Programm gibt es online auf seniorinnen.wien.



