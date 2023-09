Bürgermeister Ludwig auf Arbeitsbesuch in Luxemburg

2023 ist „Wien in Luxemburg“-Jahr

Wien (OTS/RK) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig befindet sich derzeit auf einem Arbeitsbesuch in Luxemburg. Im Rahmen der Reise stattet Ludwig Europäischen Institutionen vor Ort einen Besuch ab und trifft mit zahlreichen Vertreter*innen des kleinen europäischen Landes zusammen.

Am Beginn des Arbeitsbesuches standen Visiten der European Investment Bank sowie beim Europäischen Rechnungshof auf dem Programm. Die Beziehungen zwischen Österreich bzw. Wien und Luxemburg sind ausgezeichnet. Neben Wirtschaft sind auch die Bereiche Kunst und Kultur, Umweltschutz und Nachhaltigkeit hervorzuheben. Vor allem im Bereich der Wirtschaft intensivierte sich die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Das zeigt sich auch in vermehrten Ansiedlungen von Unternehmen aus Luxemburg in Wien. Diese Betriebe entstammen insbesondere wissensintensiven Sektoren wie dem IT-Bereich oder unternehmensnahen Dienstleistungen.

Gestern Abend erfolgte außerdem ein Besuch in der Residenz der österreichischen Botschafterin Melitta Schubert. Zusammen mit der österreichischen Botschaft Luxemburg hat die Stadt Luxemburg 2023 zum „Wien in Luxemburg“-Jahr ausgerufen. Die Stadt Wien hat dabei bei den Themen Kunst und Kultur, Smart City sowie Wirtschaft und Start-ups maßgeblich unterstützt. Auch diverse Veranstaltungen wie der Wiener Ball im März 2023 oder der Wiener Abend mit einem Open-Air-Konzert der Militärmusik im Juli 2023 sind Teil dieser Kooperation.

„Als Wiener Bürgermeister freue ich mich ganz besonders, dass der Stadt Wien eine so hohe Bedeutung zukommt und wir auch hier die Möglichkeit haben, uns als moderne, innovative und lebenswerte Stadt zu präsentieren. Die große Anerkennung, die die Stadt Wien auf internationaler Ebene genießt, ist das Ergebnis unserer konsequenten Arbeit und gleichzeitig Motivation, diesen erfolgreichen Weg weiter zu beschreiten“, so Bürgermeister Michael Ludwig. „Dabei setzen wir auch ganz gezielt auf den internationalen Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit anderen Städten und Regionen – insbesondere innerhalb der Europäischen Union.“

Hochrangige Treffen

Einer der Höhepunkte der beruflichen Reise war heute, Freitag, das Zusammentreffen von Bürgermeister Ludwig mit seiner Amtskollegin aus Luxemburg-Stadt, Lydie Polfer. Diese ist seit 2013 Stadtoberhaupt und wurde bei den Wahlen im Juni 2023 erneut wiedergewählt. Bürgermeister Ludwig bezeichnete das Gespräch als „sehr konstruktiv und freundschaftlich“. Es wurde vereinbart, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten in unterschiedlichsten Themengebieten wie Klimaschutz und Wirtschaft weiter zu vertiefen.

Anschließend traf der Wiener Bürgermeister mit dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn zusammen. Dabei waren unter anderem der Energie- und Wohnungssektor, die Ukraine sowie die heimische Biolandwirtschaft Thema. Auf einer gemeinsamen Linie befindet sich Luxemburg mit Österreich auch bei der Forderung nach einer Beschleunigung der Besteuerung von Kerosin. Bürgermeister Ludwig und Außenminister Asselborn sprachen weiters über die hervorragenden Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern bzw. auch zwischen Wien und Luxemburg.

Am heutigen Nachmittag erfolgt außerdem ein Besuch beim Europäischen Gerichtshof. (Schluss) kri

