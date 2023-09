Heute For Future-Award 2023: Die Sieger:innen stehen fest

Wien (OTS) - Vor 2 Jahren hat „Heute“ ein grünes Zeichen gesetzt, als Herausgeberin Dr. Eva Dichand und die „Heute“-Redaktion beschlossen, sich auf allen Plattformen intensiv mit der Klimakrise und der Zukunft unserer Kinder auseinanderzusetzen.

Im September 2021 starteten wir mit dem "Heute For Future" Ressort in Print und Online. Im Jahr 2022 wurde der Heute For Future-Award ins Leben gerufen. Diese Auszeichnung ehrt herausragende Klimaschutzprojekte und soll zu weiterem Engagement ermutigen.

In drei Kategorien - Unternehmen, Zivilgesellschaft und Städte & Gemeinden - suchten wir Projekte, die dazu beitragen können, die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern und einen Beitrag zur umfassenden Transformation leisten. Unsere Initiative erhielt eine beeindruckende Resonanz mit über 220 Einreichungen von engagierten „Heute“-Leser:innen.

Eine renommierte Jury, darunter die herausragende Klimaforscherin Em. O. Univ.-Prof. Dr.h.c. Helga Kromp-Kolb und Umweltmediziner OA Assoc.-Prof. Priv. Doz. Dipl.-Ing. Dr. med. Hans-Peter Hutter, hatte die anspruchsvolle Aufgabe, die besten Klimaschutzprojekte unseres Landes auszuwählen.

Die Höhepunkte des Heute For Future-Awards 2023 fanden am 26. September im Rahmen einer glanzvollen Gala im malerischen Palmenhaus im Burggarten statt.

Bundespräsident Univ.-Prof. Dr. Van der Bellen verlieh der Gala mit seiner inspirierenden Keynote, die den Gästen als Videobotschaft präsentiert wurde, eine besondere Auszeichnung.

Neben der Fachjury durften wir auch viele prominente Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft begrüßen. Allen voran die Bundesminister Leonore Gewessler, BA und Mag. Norbert Totschnig, Staatssekretärin Mag. Susanne Kraus-Winkler, Wiens Umweltstadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky, sowie WKO-Vizepräsidentin Carmen Goby, die die verdienten Gewinner:innen ehrten. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgte der in Wien lebende österreichisch-US-amerikanische Sänger und Songwriter James Hersey.

Wer die Sieger:innen des Heute For Future-Awards 2023 waren, erfahren Sie hier:

https://www.ots.at/redirect/heute4

In unserer „Heute“-Sonderausgabe erhalten Sie weitere Informationen zum Award und den Gewinnerprojekten: https://www.ots.at/redirect/epaper

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmer:innen, Kooperationspartnern und Unterstützern und gratulieren den Gewinner:innen!

„Die Heute For Future-Award Gala stellt mit den Preisträgern viele spannende, innovative Zukunftsprojekte einer breiten Öffentlichkeit vor und soll ebenso andere motivieren. Auch heuer hat die rege Beteiligung von engagierten Menschen eindrucksvoll gezeigt, dass der Klimaschutz ein gemeinsames Anliegen ist, dem wir uns mit großer Entschlossenheit widmen müssen," betonen Herausgeberin Dr. Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

Gernot Fischer, Bakk. Phil, MBA „Heute“-Geschäftsführer Sales und Erfinder des Heute For Future-Award, unterstrich: „Unser herzlicher Dank gilt allen Sponsoren, Partnern und Unterstützern, die maßgeblich zur Realisierung dieses Awards beigetragen haben. Wir blicken optimistisch in die Zukunft des Heute For Future-Awards und freuen uns schon jetzt auf die Fortsetzung im nächsten Jahr! Gemeinsam gestalten wir eine nachhaltige Zukunft.“

