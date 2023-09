SP-Herzog: Mehr Polizei für die Floridsdorfer*innen statt einseitigem ÖVP-Sicherheitsgipfel ohne echte Ziele

Wien (OTS/SPW) - „Die jüngste Pressemitteilung der ÖVP Floridsdorf zeigt einmal mehr, wie die Volkspartei versucht, politisches Kapital aus der Sicherheit unserer Bürger*innen zu schlagen. Es ist bedauerlich, dass die ÖVP behauptet, überparteilich zu handeln, während sie in Wirklichkeit nur versucht, parteipolitisches Kleingeld zu machen,“ kritisiert Bernhard Herzog, Klubvorsitzender der SPÖ Floridsdorf.

„Die Realität ist, dass die SPÖ und allen voran Bezirksvorsteher Georg Papai in Floridsdorf stets bereit ist, konstruktiv an Lösungen für die Sicherheit unseres Bezirks zu arbeiten. Unser Bezirksvorsteher ist im ständigen Austausch mit der Polizei. Es ist mehr als unangebracht, von einem überparteilichen Sicherheitsgipfel zu sprechen, wenn die ÖVP alleine dazu einlädt und versucht, politischen Druck auszuüben,“ so Herzog.

Herzog zeigt sich verwundert darüber, dass der Bezirksparteiobmann und Bezirksrat der ÖVP Floridsdorf, Leonhard Wassiq, so vage bleibt, wenn es um die Forderung nach mehr Polizei für Floridsdorf geht. Für Herzog stellt sich die Frage: „Es ist leicht, Resolutionen anzukündigen, aber wo ist die klare und deutliche Forderung an den zuständigen Innenminister und ÖVP-Parteikollegen Gerhard Karner?“

Die SPÖ Floridsdorf fordert eine echte und konstruktive Zusammenarbeit, bei der das Wohl der Bevölkerung im Vordergrund steht, und nicht parteitaktische Spielchen. „Wir sind bereit, an Lösungen zu arbeiten, die tatsächlich überparteilich sind und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung in Floridsdorf bringt. Es ist an der Zeit, dass die ÖVP ihre politischen Spielchen beendet und ernsthaft an der Sicherheit unseres Bezirks im Interesse der Floridsdorfer*innen arbeitet und Seite an Seite mit uns sich auf Bundesebene für mehr Polizist*innen für unseren Bezirk stark macht,“ so Herzog abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Floridsdorf

1210, Franz-Jonas-Platz 6

Tel.: 01/ 278 12 47



wien.floridsdorf @ spoe.at