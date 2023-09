FaktuM 4/2023 – Ein heißer Ausblick

Wien (OTS) - Waldbrände, Trockenheit und Wassermangel sowie Temperaturen weit über 40 Grad trübten diesen Sommer in vielen Mittelmeerländern das Urlaubsfeeling. Und das ist erst der Anfang. In unserer Jubiläumsausgabe Teil II zu 30 Jahre FaktuM setzen sich Tourismus- und Zukunftsforscher angesichts weiter steigender Temperaturen mit dem Wandel der Tourismusströme und den Herausforderungen der Branche auseinander. Außerdem lesen Sie auf 134 Seiten: So kämpft die Kreuzfahrt-Branche mit ihrem Öko-Image +++ Die zehn besten Tauchdestinationen weltweit +++ Konzepte gegen Overtourism +++ Und: Ein exklusiver Einblick in unsere neuen Verlagsräume.

Editorial

Gutmenschen und Meinungs-Sittenwächter beschränken unsere Wortwahl und zerstören vorsätzlich die freie Diskussion. In seinem Editorial geht Herausgeber Christian W. Mucha mit diesem erbärmlichen Trend heftig ins Gericht.

Coverstory: Zukunfts-Blick aufs Jahr 2058

Wohin wird sich der Tourismus entwickeln? Endet der Wintersport? Tourismusforscher sind sich jedenfalls einig, dass der Sommer als Hauptreisezeit ausgedient hat. Eine Entzerrung der Ferienzeiten tue ebenso Not, wie neue Angebote und Aufrüstung mit Blick auf den Qualitätstourismus.

Sauberes Image

Die Kreuzfahrt-Industrie ist mit deutlicher Kritik an ihrem Öko-Kurs konfrontiert. Die Unternehmen setzen auf eine Verteidigungsstrategie und pochen auf eine Vielzahl nachhaltiger Maßnahmen, die sie zur Imagepolitur einsetzen. Doch geht das? Werden Kreuzfahrten jemals umweltfreundlich und nachhaltig?

Meinungsmacher

Persönliche Online-Bewertungen spielen heute im Geschäft mit dem Gast eine bedeutende Rolle. Die Schattenseite bilden Erpressungsversuche und gefälschte Kommentare. FaktuM über den Terror mit den Bewertungen.

Ein neues Verlagsoffice mit 69 Lenzen – das braucht Mut

Über vier Jahrzehnte lang hatte unser Verlag seinen Sitz in Wien 7. Mitten im Zeitungsviertel. Wo zahlreiche Verlagshäuser – angefangen beim „Kurier“ – ihren Standort hatten. Mittlerweile haben die Verlage allesamt das „Bobo“-Viertel verlassen. Nun auch die MG Mediengruppe. Unsere neue Adresse lautet jetzt: 1010 Wien, Burgring 1. Lesen Sie, wie man einen Umzug perfekt plant, wer die richtigen Partner dafür sind und wie wir logistisch diese Herkulesaufgabe gemeistert haben.

Unter-Wasser-Welten

Die Tiefsee gilt als das letzte große Geheimnis der Menschheit. Sie zieht professionelle Taucher ebenso wie Amateure in ihren Bann. Begleiten Sie uns zu den Top 10 der schönsten Tauchplätze der Welt.

Erste Pistenfreuden

Inflation, Wirtschaftskrise, geopolitische Umwälzungen – Krisen gäbe es genug. So schnell lässt sich der Feriengast aber nicht beeindrucken. Die Touristiker rechnen wieder mit einem starken Winter – vorausgesetzt, dass es Schnee gibt. In Deutschland freilich ist man diesbezüglich deutlich zurückhaltender.

Overtourism – Schön eng habt ihr’s hier!

Ob Hallstatt oder Dürnstein, die Getreidegasse oder Venedig. Reizvolle Reiseattraktionen profitieren vom Besucheransturm – und die Anwohner leiden. Oder schleichen sich davon.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FaktuM u.a.:

Auszeit am Schwarzen Meer – Vom Strandurlaub bis zu kulturellen Highlights: Bulgarien hat einiges zu bieten

Ein Stück vom Paradies – Mit einzigartigen Sandstränden und glasklarem Wasser ist Mauritius eines der Top-Reiseziele der letzten Jahre geworden

Sonnige Bilanz – Ein Blick zurück auf den Sommer zeigt: Wenn man vom Sommerbeginn absieht – gut gelaufen

Grüne Gaumenfreuden – Wer glaubt, dass vegan der Supertrend ist, der irrt. Der Beweis dafür: Die vegane Kochlehre steht völlig im Abseits

Rückfragen & Kontakt:

MG MedienGruppe GmbH

Burgring 1, A-1010 Wien/Vienna, Österreich/Austria

T: +43 1 522 14 14

E: office @ mgmedien.at