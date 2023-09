Von der Teilzeitfalle in die Altersarmut? ÖHV fordert Lösungen statt Dauerwahlkampf

Die Regierung soll standortrelevante KV-Verhandlungen im Hintergrund konstruktiv begleiten, so ÖHV-Präsident Veit.

Wien (OTS) - „Wir haben eine schwierige Phase hinter uns, stecken schon mitten in der nächsten Krise und vor uns liegen die nächsten Herausforderungen“, verweist Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, auf Pandemie, Energiekostenexplosion samt Inflation und die Umstellung der Wirtschaft auf nachhaltige Energien, die Digitalisierung und die Folgen der Demografie für den Arbeitsmarkt. „Jeder allein wäre schon mit einer dieser Aufgaben überfordert. Doch im gemeinsamen Kraftakt von Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft können wir eine tragfähige Perspektive für Mensch, Umwelt und Standort entwickeln“, ist Veit überzeugt.

Entlastung für beide Seiten zur Absicherung von Wohlstand und Wirtschaft

Die erste Gelegenheit ergibt sich mit den laufenden Lohnverhandlungen. „Die Politik darf in KV-Verhandlungen nicht Position beziehen. Doch in einer so entscheidenden Situation kann sie einen Teil beitragen zur Absicherung von Wohlstand und Wirtschaft“, schlägt Veit vor, dass die Regierung mit Entlastungen für beide Seiten einen Kompromiss erleichtert: Sinken Lohnnebenkosten und Steuern, bekommen die Beschäftigten netto mehr, ohne die Arbeitgeber zu überlasten – in allen Branchen, skizziert Veit das Ziel. „Die Regierung muss viel in Bewegung bringen, aus einer Vielzahl an Hebeln den besten wählen. Mit Klein-Klein kommen wir nicht weit“, hält Veit fest.

Mehr Voll- statt Teilzeit: Lösungen statt Wahlkampfrhetorik

Ein Kernelement müsse die Attraktivierung von Vollzeitarbeit sein. Denn dass die von Bundeskanzler Nehammer angesprochene Erhöhung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit die Wirtschaft beflügelt und zugleich mehr Geld ins Sozialsystem fließt, steht außer Frage: „Aber es war klar, dass das sofort in politisches Hickhack ausartet. Schluss damit, zurück an die Arbeit“, fordert er von steuergeldfinanzierten Politiker:innen aller Couleur Lösungen statt Dauerwahlkampf. Vollzeit solle steuerlich nicht schlechter gestellt werden als Teilzeit und die Kinderbetreuung rasch ausgebaut: „Holen wir die Menschen aus der Teilzeitfalle! Von der work life balance direkt in die Altersarmut kann nicht das Ziel sein.“

