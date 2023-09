Spatenstich für Energiewende mit LH-Stv. Pernkopf: Windkraft Simonsfeld und ImWind errichten in Wilfersdorf fünf Windkraftanlagen

Wilfersdorf (OTS) - Arbeiten im Sinne der Energiewende und für die Energieunabhängigkeit: Das haben sich die Unternehmen Windkraft Simonsfeld und ImWind auf ihre Fahnen geheftet. In einem Kooperationsprojekt der beiden Unternehmen wird jetzt in Wilfersdorf (NÖ) der bestehende Windpark um fünf Windenergieanlagen erweitert. Nun fand dazu der Spatenstich mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Vertretern von Windkraft Simonsfeld, ImWind und der Marktgemeinde statt.

Die fünf Anlagen des deutschen Herstellers Nordex werden jährlich rund 72,5 Millionen kWh produzieren, das entspricht dem Strombedarf von mehr als 18.000 Haushalten. Die Infrastrukturarbeiten haben bereits begonnen, Errichtung und Inbetriebnahme der Anlagen sind für 2024 geplant.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: Wir brauchen mehr Projekte wie dieses

„Wir brauchen mehr Projekte wie dieses, das heute umgesetzt wird: Es reden viele von der Energiewende, aber die Energiewende braucht konkrete Taten. Diese setzen wir in Niederösterreich. Wir stemmen 40 Prozent des gesamten Ausbau Österreichs im Bereich von Windkraft und Photovoltaik und haben mehr Windkraft als alle acht anderen Bundesländer zusammen. In Niederösterreich haben wir uns ganz konkrete Ziele zum Ausbau der Erneuerbaren gesteckt. Wir wollen bis 2030 die Leistung aus Windkraft und Photovoltaik verdreifachen. Dieses Projekt der Martgemeinde Wilfersdorf mit Windkraft Simonsfeld und ImWind ist dafür vorbildhaft,“ so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Regionaler Ausbau der Windenergie für Klima- und Energiewende

„Seit knapp 20 Jahren besteht unsere Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Wilfersdorf – eine Partnerschaft mit Handschlagqualität. Poysdorf und Wilfersdorf haben schon früh erkannt, wie notwendig der regionale Ausbau der Windenergie für Klima- und Energiewende ist. Ich freue mich, dass wir heute diese erfolgreiche Partnerschaft fortsetzen. Wie notwendig eine leistbare, unabhängige Energieversorgung ist, haben Energie- und Klimakrise zuletzt deutlich gezeigt. Die Dekarbonisierung unseres Energiesystems, der Wirtschaft und der Gesellschaft brauchen wesentlich mehr sauberen, leistbaren Strom als prognostiziert. Der verstärkte Ausbau von Wind, Wasser und Sonne in ganz Österreich ist das Gebot der Stunde,“ fordert Markus Winter, CTO der Windkraft Simonsfeld.

Perfekte Zusammenarbeit mit Projektpartner, Gemeinde und Bevölkerung

„Dieses Projekt wurde in perfekter Zusammenarbeit mit Projektpartner, Gemeinde und Bevölkerung umgesetzt. Die Umstellung des Energiesystems und die Energiewende sind eine nationale Aufgabe, ein Kraftakt, bei der es die Unterstützung von Bürgern, Politik und Unternehmen braucht. Wir werden in den kommenden drei Jahren alleine in Niederösterreich rund 200 Mio. Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien - vor allem Windkraft - investieren. Dabei ist auch Bürgerbeteiligung ein wichtiger Aspekt – etwa in Form von Energiegemeinschaften. Auch der Ausbau der Netz-Infrastruktur muss weiter verstärkt werden. Damit wir weiterhin Projekte wie diese für die Energiewende umsetzen können,“ so Georg Waldner, CEO der ImWind.

Hohe Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern

„Der neue Windpark in Wilfersdorf ist nun schon die 4. Erweiterung. Als wir vor zwei Jahrzehnten die ersten Windräder errichtet haben, war es noch viel komplizierter. Es gab damals keine Zonierung. Die Umsetzung dieses Projektes mit Windkraft Simonsfeld und ImWind hat hervorragend funktioniert, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Deshalb gibt es auch eine sehr hohe Akzeptanz bei unseren Bürgerinnen und Bürger. Es gab keinen einzigen Einspruch,“ freut sich Josef Tatzber, Bürgermeister von Wilfersdorf.



