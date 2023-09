Solidaritätsrun ging in die zweite Runde

Inklusion im Sport

Wien (OTS) - Zu einem tollen Erfolg wurde die zweite Auflage des "Solidaritätsruns der Wiener Schulen" im Zeichen von "Sport und Inklusion" auf der ASKÖ Anlage in Wien Brigittenau, der im Auftrag des Sportdachverbandes ASKÖ, der Wiener Bildungsdirektion und Special Olympics Wien vom Verein sports4everybody organisiert wurde.

1.500 Schüler:innen - mehrheitlich aus Schwerpunktschulen - liefen begeistert für einen guten Zweck. Insgesamt wurden über 5.000 Runden absolviert. Gleichzeitig konnten alle Schüler:innen Aktivstationen der Testbatterie Check your LimitZ ausprobieren.

"Der Solidaritätsrun ist ein deutliches Zeichen zum Thema Inklusion im Sport", so ASKÖ-Präsident Hermann Krist. "Gerade junge Menschen sollen dafür sensibilisiert werden. Die großartigen Rückmeldungen zeigen, dass wir mit diesem Event genau den Punkt getroffen haben. Ich freue mich, dass heuer fast doppelt so viele Schülerinnen und Schüler dabei waren, hoffentlich ist in Zukunft ein weiterer Ausbau möglich."

Für alle Kinder und Jugendlichen gab es eine Medaille, die unter anderem Para-Schwimmer und Weltrekordhalter Andreas Ernhofer verteilte.Die von namhaften Sponsoren zur Verfügung gestellten Gelder kommen Special Olympics Wien und den Wiener Schwerpunktschulen zu Gute.

Sehr positives Feedback kam auch spontan von den anwesenden Sponsoren, die hochzufrieden waren und den guten Zweck der Veranstaltung erst ermöglicht haben.

Danke an die Sponsoren und Unterstützer: Auhof Center, Progressol, Wiener Städtische Versicherung, ÖBV Versicherung, FSG, Römerquelle/Coca Cola, Hotel Arcotel Wimberger, Bäckerei Der Mann, Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, Naturfreunde Österreich

Auf der ASKÖ Homepage www.askoe.at sind viele Fotos zu finden.

