Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál gratuliert den Gewinner*innen des Fotowettbewerbs „Blühendes Zuhause“

15. Jubiläum für den blumigen Fotowettbewerb der Stadt Wien: Mehr als 700 Hobbygärtner*innen machten mit

Wien (OTS) - Die Wiener*innen lieben das Garteln! In Wien wird mit viel Herz gepflanzt, gepflegt und im Fall von Nutzpflanzen natürlich auch geerntet. Dementsprechend gut kommt auch der Fotowettbewerb „Blühendes Zuhause“ der Stadt Wien an, bei dem heuer mehr als 700 Hobbygärtner*innen ihre Grünoasen fotografierten und einreichten. Zum 15. Geburtstag des blumigen Fotowettbewerbs „Blühendes Zuhause“ wurden wertvolle Preise in folgenden Kategorien vergeben: Blumenkisterl, Balkon, Terrasse, Garten, Indoor Garten, Urbanes Garteln und Social Media.

„Garteln macht nicht nur Spaß – es stärkt auch das nachbarschaftliche Miteinander. 700 Einreichungen zum 15-jährigen Jubiläum des Fotowettbewerbs ,Blühendes Zuhause‘ sind eine große Freude. Die Liebe und Leidenschaft der Wienerinnen und Wiener fürs Garteln beeindruckt mich jedes Jahr aus Neue. Mit dem Fotowettbewerb ‚Blühendes Zuhause‘ schenken wir den privaten Grünoasen unserer Stadt jene Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Egal ob Balkon, Terrasse, Garten, Indoor-Garten oder Fensterbrett – es ist immer schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Wienerinnen und Wiener garteln“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Auch Wiener Wohnen-Vize-Direktorin Barbara Jilek-Melzer ist das Grün in der Stadt und insbesondere im Wiener Gemeindebau ein großes Anliegen, wobei das Wort „groß“ wörtlich zu nehmen ist: „Wiener Wohnen betreut rund 610 Hektar Grünflächen, das sind mehr als 854 Fußballfelder. Wir kümmern uns unter anderem um rund 68.000 Bäume und eine Million Sträucher, wobei die häufigsten Baumarten Schwarzföhre, Spitzahorn, Weißbirke, Bergahorn und Winterlinde sind.“

5 Hauptkategorien, 3 Social-Media-Preise, 3 Preise für Urbanes Garteln &

2 Anerkennungspreise und etliche Kindergartenpreise

Unter dem Vorsitz des beliebten Biogärtners und Buchautors Karl Ploberger ermittelte eine Fachjury die Gewinner*innen des diesjährigen Blumenwettbewerbs. Insgesamt gab es fünf Auszeichnungen in den Hauptkategorien „Blumenkisterl“, „Balkon“, „Terrasse“, „Garten“ und „Indoor-Garten“, jeweils drei Preise wurden für Urbanes Garteln und für Social Media verliehen sowie 2 Anerkennungspreise für besondere gärtnerische Leistungen. Zusätzlich wurden 7 Kindergartenpreise vergeben.

Cool: Jedes Kind erhielt eine eigene Medaille, die Kindergartengruppen bekamen für ihre beeindruckenden Bastelarbeiten Preise verliehen.

Die Preisverleihung an die Gewinner*innen des 15. Fotowettbewerbs „Blühendes Zuhause“ fand im Rahmen einer feierlichen Abendgala im Wiener Rathaus statt.

Blumige Auszeichnungen für Hobbygärtner*innen

Das schönste Blumenkisterl der Stadt gehört dieses Jahr Karin Reinbacher aus dem vierten Bezirk. Ihr ist es wichtig, zur Abkühlung und Verschönerung der Stadt beizutragen und sie sorgt mit immer neuen Blumenvarianten für Abwechslung.

Der schönste Balkon stammt von der 82-jährigen Gertrude Navratil, die ihre 18 Quadratmeter große Grünoase mit viel Liebe – und zur Freude von Stieglitzen – hegt und pflegt. Eine wahre Pracht, die den 15. Bezirk zu einer Augenweide macht.

Eine richtige Outdoor-Grünoase hat sich Maria-Regina Knecht im zehnten Bezirk erschaffen, dafür erhält sie den Preis für die schönste Terrasse. Sie genießt die Abkühlung durch die Pflanzen im Sommer und freut sich, dass sich die Pflanzen und Insekten in ihrem Reich so wohlfühlen.

Der schönste Garten der Stadt liegt ebenfalls im zehnten Bezirk und gehört Olga Steindl, die in Favoriten ihren grünen Daumen auslebt. Sie hat sich eine echte Wohlfühloase mit vielen Bäumen und Sträuchern erschaffen. Das wissen auch Eichkatzerl, Libellen, Holzbienen und die Insektenwelt zu schätzen.

Den schönsten Indoor-Garten hat Helmuth Santler aus dem neunten Bezirk geschaffen. Der selbstständige Autor und Lektor hat seinen Büroraum in seinem Zuhause mit zahlreichen Pflanzen veredelt, die auch dank einer Mischung verschiedener Arten wachsen und gedeihen.

Die Social Media-Preise gingen heuer an folgende Instagram-Accounts: www.instagram.com/gartenunser (Michael Roser, 1190 Wien), www.instagram.com/marie_cocooning (Marie Hartung, 1200 Wien) und www.instagram.com/ketcat (Catherine Hooker-Winkler, 1150 Wien).

Jeweils einen Anerkennungspreis erhielten Martina Tschernig-Lambert für ihren Mini-Balkon im sechsten Bezirk, den sie – klein, aber fein – zum Hochbeet-Paradies gemacht hat. Ebenfalls geehrt wurde Ursula Brunnbauer aus dem zehnten Bezirk, die ihren Garten liebt, dabei aber auch an die Tierwelt denkt und sowohl ein Haus für Eichhörnchen als auch für Vögel aufgestellt hat.

Die Gewinner*innen durften sich über Gutscheine und Sachpreise von Bank Austria, Obi und Cewe sowie über Garten-Bücher von Karl Ploberger freuen.

Alle Infos und Fotos auf www.bluehendeszuhause.at / Schluss

