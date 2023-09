Rotes Kreuz begrüßt bevorstehenden Beschluss der Strategie der Humanitären Hilfe der Republik Österreich

Opriesnig: „Zahl der Menschen, die humanitäre Hilfe benötigen, war noch nie so hoch. Rascher Beschluss und Umsetzung der lang angekündigten Strategie notwendig, um Leben zu retten.“

Wien (OTS) - Die Strategie der Humanitären Hilfe der Republik Österreich ermöglicht humanitären Hilfsorganisationen, gezielte und effektive Hilfe für Menschen bereitzustellen, die von Katastrophen, Konflikten, Hunger oder den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind. Aktuell benötigen weltweit 360 Millionen Menschen* dringend humanitäre Hilfe – eine Rekordzahl.

„Mit dem bevorstehenden Beschluss der Strategie ist humanitäre Hilfe zukünftig besser planbar und kann somit auch rascher und flexibler umgesetzt werden. Angesichts der zunehmenden multiplen Krisen und der immer weiter steigenden Zahl jener Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, ist das ein dringend notwendiger Schritt. Die Eskalation der Situation im Südkaukasus ist nur das jüngste Beispiel. An dieser Stelle möchte ich mich für die Unterstützung der Bundesregierung bedanken, die den Nothilfeappell des IKRK mit zwei Millionen Euro unterstützen wird. Die wachsende Not der Menschen fordert uns als Hilfsorganisation stetig neu heraus. Umso wichtiger ist die richtige Schwerpunktsetzung, wie etwa auf die antizipative und präventive Katastrophenhilfe”, betont Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Prävention und Innovation

Innovative Ansätze und Vorgehensweisen in der Katastrophenvorsorge, aber auch in der Stärkung lokaler Akteure sowie die Digitalisierung sind wesentliche Punkte, die durch den Beschluss der Strategie effektiver ermöglicht werden können. Opriesnig: „Die Strategie bietet die notwendigen Rahmenbedingungen für den wichtigen Wandel von der Reaktion hin zur Prävention. Nur wenn auch lokale Hilfsorganisationen in betroffenen Regionen in der Lage sind, sich auf Ereignisse wie Fluten oder Dürre vorzubereiten, kann sich langfristig etwas ändern. Verhindern kann man viele Probleme, die aus multiplen Krisen resultieren, kaum noch, doch die Folgen können gelindert werden.“

In Mosambik arbeitet das Österreichische Rote Kreuz beispielsweise an der Umsetzung von Frühwarnsystemen mit. Diese Systeme tragen maßgeblich dazu bei, dass sich die Menschen in besonders gefährdeten Regionen besser und vor allem rechtzeitig auf bevorstehende Naturkatastrophen vorbereiten können. So ist es möglich, etwa im Fall von Wirbelstürmen, bereits Tage zuvor entsprechende Maßnahmen zu setzen, die Schäden verringern und Leben schützen.

Vom Beschluss in die Umsetzung

ÖRK-Generalsekretär Opriesnig: „Große Bedeutung messen wir neben dem Fokus auf Katastrophenvorsorge der mehrjährigen Planbarkeit der humanitären Hilfe bei gleichzeitiger Flexibilität in der Umsetzung bei. Wir appellieren dringend, dass es nach dem Beschluss der Strategie der Humanitären Hilfe der Republik Österreich auch zur zeitnahen Umsetzung kommt. Dafür stellen wir gerne unsere Expertise zur Verfügung.”

*Quelle: Vereinte Nationen

