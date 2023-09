Hilfswerk International begrüßt bevorstehenden Strategiebeschluss zur Humanitären Hilfe der Republik Österreich

Bedeutung der Rolle österreichischer NGOs in der Katastrophenhilfe darf nicht unterschätzt werden

Wien (OTS) - 360 Millionen Menschen sind weltweit auf humanitäre Hilfe angewiesen. Daher begrüßt das Hilfswerk International die Ankündigung von Außenminister Alexander Schallenberg und Vizekanzler Werner Kogler, die Strategie zur Humanitären Hilfe der Republik Österreich zu beschließen.

Entwicklungshilfeleistungen müssen an multiple Krisen angepasst werden

Die AG Globale Verantwortung hatte zuvor den bevorstehenden Strategiebeschluss der Humanitären Hilfe der Republik Österreich begrüßt und ersucht, die Entwicklungshilfeleistungen an die weltweit steigende Not der Menschen anzupassen. Der Dachverband der österreichischen Organisationen für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe unterstreicht die Dringlichkeit einer besseren Planbarkeit, rascheren Abwicklung und ausreichenden Ressourcen für die Humanitäre Hilfe.

Das Hilfswerk International schließt sich diesen Forderungen an und hebt hervor, dass Österreich in zahlreichen Krisenregionen weltweit Humanitäre Hilfe leistet oder unterstützt, einschließlich der Ukraine, dem Nahen Osten, Afghanistan, Mosambik oder etwa Marokko. Die österreichische Organisation betont die Notwendigkeit einer verstärkten Unterstützung angesichts sich verstärkender Krisen, die sich gegenseitig beeinflussen, darunter Nahrungsmittelknappheit, Klimakrise und Umweltzerstörung.

Humanitäre Hilfe aus Österreich rettet Leben

Stefan Fritz, Geschäftsführer von Hilfswerk International, streicht die Wirksamkeit der Humanitären Hilfe von österreichischen NGOs hervor: " Österreichische Organisationen wie das Hilfswerk International haben in den vergangenen Monaten und Jahren gezeigt, welchen Unterschied österreichische NGOs in der humanitären Hilfe tatsächlich machen. In der Ukraine, oder nach den Erdbeben in Marokko und der Türkei und Syrien konnten wir rasch, unkompliziert und zielführend helfen – und damit Menschenleben retten. Die Wirksamkeit der Humanitären Hilfe aus Österreich darf nicht unterschätzt werden “, betont Fritz.

Über das Hilfswerk International

Das Hilfswerk International ist eine österreichische und weltweit tätige Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Wien. Sie wurde im Jahr 1978 mit dem Ziel gegründet, Nothilfeprojekte und nachhaltige Entwicklungsprojekte in Afrika, Zentralasien, Osteuropa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Süd- und Südostasien und Südosteuropa durchzuführen. Mit insgesamt mehr als 124 Mitarbeiter*innen in 18 Ländern werden in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Teams sowie lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales und Landwirtschaft initiiert. Im Fokus steht die strukturelle Armutsbekämpfung durch die Förderung von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit des Hilfswerk International auf der Unterstützung der am stärksten von Armut und Ausgrenzung gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kinder, ältere Personen und ethnische Minderheiten.

Die gemeinnützige, überparteiliche und überkonfessionelle Organisation agiert selbstständig unter dem Dach der österreichischen Hilfswerk-Familie. Finanziert werden die Projekte durch nationale und internationale Projektfonds für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe sowie über private Spenden, Corporate-Social-Responsibility-Partnerschaften und Sponsoring. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hilfswerk.at/international/

