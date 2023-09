VBW-Eigenproduktion "Rebecca" begeistert Publikum in Korea

Wien (OTS) - Mitte August 2023 startete die aktuelle Spielserie von "Rebecca", dem Erfolgsmusical der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, in der Blusquare Shinhancard Hallin Seoul. Korea ist eine von dreizehn Stationen der VBW-Eigenproduktion. In der Regie von Robert Johanson ist der legendäre Musicalthriller noch bis 19. November in Seoul zu sehen. Im Rahmen seiner Dienstreise besuchte auch Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke die internationale Produktion.

"Das Erfolgsmusical 'Rebecca' ist ein absoluter Hit in der Musicalwelt und wird nicht nur in Österreich, sondern auch in zwölf weiteren Ländern aufgeführt. In Korea geht bereits die siebte Spielserie über die Bühne und weltweit verzeichnet das Musical 2,1 Besucher*innen. Wien ist gerade im Kulturbereich ein Exportschlager und es ist großartig zu sehen, mit wie viel Liebe und Engagement diese Geschichte ins Koreanische übersetzt und auf die Musicalbühnen von Seoul gebracht wurde", betont Hanke.

VBW-International und VBW-Geschäftsführer Franz Patay ergänzt: "Die legendäre Musicalfassung der Erfolgsautoren Michael Kunze und Sylvester Levay von Rebecca begeistert seit ihrer Uraufführung 2006 im Raimund Theater Menschen auf der ganzen Welt. Es freut mich zu sehen, dass Rebecca auch das koreanische Publikum erobert hat."

Die koreanische Uraufführung der VBW-Produktion fand bereits 2013 statt. Für die aktuelle, siebte Spielserie, werden über 120.000 Besucher*innen erwartet. Neben "Rebecca" wurden auch die VBW-Produktionen "Mozart", "Elisabeth" und "Rudolf – The last kiss" in Korea aufgeführt. Seit 2010 erfreuten sich rund zwei Millionen Besucher*innen in Korea an den österreichischen Produktionen.



"Rebecca" zählt nun weltweit bisher über zwei Millionen Besucher*innen in 13 Ländern und elf Sprachen. Die koreanische Spielserie läuft noch bis 19. November 2023. Wer nicht so weit reisen möchte, kann die Wiener Produktion im Raimund Theater besuchen, die aufgrund der großen Nachfrage noch bis 7. Jänner 2024 gezeigt wird.

