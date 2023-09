Musikausbildung aus Wien für junge Talente in China

Wien (OTS) - Ernst Woller, Erster Präsident des Wiener Landtages, Marcus Ratka, Rektor der JAM MUSIC LAB Privatuniversität für Jazz und Popularmusik Wien, und Jian Wang, Konzert- und Kulturmanager, besuchten Anfang September 2023 kulturelle Institutionen in China, konkret in den Städten Shanghai und Suzhou, und führten zahlreiche Gespräche über Kulturaustausch zwischen China und Wien.

Im Zentrum stand die Eröffnung der "Chinese Talent Development Base“ der VIENNA JAM MUSIC LAB UNIVERSITY an der Zhang-Jia-Gang Foreign Language School in der Stadt Suzhou, einer Schule für rund 7000 Kinder und Jugendliche mit Schwerpunkten in Sprach-, Musik- und Kunstausbildung.

Dieses Kooperationsprojekt zwischen China und Wien im Bereich der Musikausbildung umfasst die Förderung und Ausbildung von jungen Talenten in der Zhang-Jia-Gang Foreign Language School im Bereich Medien- und Popularmusik und wird in den kommenden Jahren einen regen Austausch von Gastlehrenden aus Wien sowie Student*innen aus China beinhalten. Auf diesem Wege soll der Schwerpunkt der klassischen Musikausbildung in China, der bereits in Kooperation mit der Johann Sebastian Bach Musikschule aus Wien erfolgreich gestartet wurde, um die Bereiche Jazz, Pop, Rock, Filmmusik, Games-Music und andere Formen der Gegenwartsmusik erweitert werden.

Wiens Landtagspräsident Ernst Woller freut sich über den Kulturaustausch: „Wien ist international als Stadt der Musik und Kultur bekannt und geschätzt. Auch in China gibt es eine lange Tradition der Kultur und damit ein großes Potential der Zusammenarbeit und des Austausches. Bereits heute gibt es viele Studierende und Absolvent*innen aus China an den drei Musikuniversitäten in Wien. Durch Partnerschaften wie der soeben in Suzhou abgeschlossenen soll der kulturelle Austausch mit China nachhaltig ausgebaut und die kulturelle Kompetenz Wiens gestärkt werden.“

Die feierliche Eröffnung dieser neuen Kooperation erfolgte am 4. September 2023 unter der Patronanz der Stadt Wien, vertreten durch Landtagspräsident Ernst Woller, und unter Anteilnahme von hochrangigen Vertreter*innen der Zhang-Jia-Gang Foreign Language School, die diese Initiative als einen weiteren Ausbau der bestehenden Musik-, Kultur- und Wirtschaftsverbindungen zwischen Wien und China besonders begrüßten. Im wirtschaftlich starken Großraum um Shanghai leben 235 Mio. Menschen und die Nachfrage an kulturellen Angeboten wächst in den vergangenen Jahren rasant. Mehr als 200 neue Konzert-, Opernhäuser und Theater wurden seit 2010 errichtet. Die Expertisen aus Wien im Bereich der Musikpädagogik, der Musikproduktion und des Arts Management sollen dazu beitragen, die neu geschaffenen Angebote des Musik- und Kulturbetriebes in China nachhaltig zu entwickeln. Weiterführende Kooperationen der Stadt Wien im Rahmen des Wiener Musikfilm-Festivals und anderen Wiener Kunsteinrichtungen befinden sich in Vorbereitung.

Marcus Ratka: „Wir sehen es als Herausforderung, als besondere Verantwortung und große Chance, unser weltweit geschätztes Know-How in der Musikausbildung auch jenseits der heimischen Grenzen zu vermitteln. Dass Musikstudierende aus aller Welt nach Wien pilgern, um von den Besten zu lernen, hat lange Tradition. Dass wir nun zunehmend Angebote für Lehrende schaffen, ihr Können und Wissen in Partnerländern weiter zu entwickeln, soll auch unseren eigenen Horizont bereichern. Wir möchten im Rahmen der "Chinese Talent Development Base“ in Suzhou ein Bild der Musikstadt Wien vermitteln, das im Hier und Jetzt die großen Talente im Jazz, Pop, Rock, in der Filmmusik und Musikproduktion fördert und mit internationalen Partnern verbindet.“

