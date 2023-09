Ludwig von Mises auf den Punkt gebracht

Kurzfassung von Human Action in deutscher Übersetzung erschienen

Wien (OTS) - Anlässlich des 50. Todestages von Ludwig von Mises erscheint jetzt die deutsche Erstausgabe von George Koethers „Die Weisheit von Ludwig von Mises“ im Rahmen der Serie The International Library of Austrian Economics, herausgegeben vom Hayek Institut gemeinsam mit dem Instituto Mais Liberdade.

Wer war Ludwig von Mises?

Ludwig von Mises zählt zweifellos zu den bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Geboren im Jahr 1881 im galizischen Lemberg, heute das ukrainische Lviv, durchlebte Mises eine der unruhigsten Zeiten der Geschichte. Der Niedergang der österreichisch-ungarischen Monarchie, zwei Weltkriege, und der Aufstieg des Kommunismus in Europa prägten seine Denkweise und Sozialphilosophie. Mises war Chefökonom der österreichischen Handelskammer. Er lehrte bis zu seiner Flucht aus Europa im Jahr 1940 zuerst in Wien und ab 1934 am Institut des Hautes Etudes in Genf, wo unter anderem Friedrich Hayek und Gottfried Haberler zu seinen Studenten zählten.

Publikationen zu Wirtschaft

Nach seiner unfreiwilligen Migration in die Vereinigten Staaten dozierte Mises an der New York Universität, an der er den wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs maßgeblich beeinflusste. Dies vor allem mit seinen Seminaren und dem im Jahr 1949 erstmalig erschienenen Werk „Human Action: A Treatise on Economics“, was neben Hayeks „Der Weg zur Knechtschaft“ zu den einflussreichsten Werken des vergangenen Jahrhunderts zählt. Denn die in „Human Action“ behandelten, wirtschaftstheoretischen Konzepte sind bis heute entscheidend für Ökonomen und Sozialdenker.

Human Action – das berühmteste Buch, aber auch das umfangreichste

Mises' fast 900 Seiten langes Werk setzt sich mit einer Vielzahl von ökonomischen Themenbereichen, auf einer interdisziplinären und holistischen Ebene auseinander und ist Ausdruck seiner wirtschaftstheoretischen Philosophie. Zentrum und Ausgangspunkt von Ludwig von Mises Analyse stellen die auf freien Märkten agierenden Individuen und Unternehmen dar, als unerlässliche Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand. Dementsprechend gilt es für den Staat, den freien Austausch von Waren und Dienstleistungen zu fördern, und nicht etwa durch interventionistische oder planwirtschaftliche Maßnahmen den Markt zu stören.

George Koether – ein Freund bringt es auf den Punkt

Der Journalist und persönliche Freund Mises', George Koether, besuchte insgesamt 16 Jahre lang regelmäßig dessen Seminare. Dieser intensive intellektuelle Austausch veranlasste Koether, die wesentlichen Inhalte von „Human Action“ in seinem im Jahr 1981 erschienenen Buch „The Wisdom of Ludwig von Mises“ kurz und prägnant zusammenzufassen. Damit wurden die Ideen von Mises für ein breites Publikum zugänglicher aufbereitet.

Die deutsche Übersetzung „Die Weisheit von Ludwig von Mises“ präsentiert komplexe Zusammenhänge in übersichtlicher Weise und sollte als Pflichtlektüre für Entscheidungsträger gelten. Das Buch ist ab sofort im Hayek Institut erhältlich: https://hayek-institut.at/product/die-weisheit-von-ludwig-von-mises/

